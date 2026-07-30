Natalia Sette 30 JUL 2026 - 12:45h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' han puesto rumbo a Ibiza para celebrar sus dos años de amor por todo lo alto

Álex Girona, ex de Marieta, se pronuncia sobre su boda con Suso Álvarez

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Tras darse el 'sí, quiero' el pasado 3 de julio y realizar su primer viaje de casados a Lanzarote, Marieta y Suso Álvarez continúan sumando momentos inolvidables a su nueva vida matrimonial. En esta ocasión, la pareja ha puesto rumbo a Ibiza para festejar dos importantes motivos: su segundo aniversario de relación y su "pre luna de miel". Lo han hecho en un hotel de lujo y de fiesta.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y el exconcursante de ‘Supervivientes’ se han alojado en un exclusivo hotel que no ha dejado indiferente a ninguno de los dos. “Suso y yo nos hemos venido a celebrar nuestro aniversario y nuestra pre luna de miel a Ibiza y mirad en qué hotelazo estamos”, ha contado entusiasmada Marieta en sus redes sociales. “Es impresionante, cariño”, ha añadido Suso.

La influencer no ha dudado en presumir de las espectaculares vistas que se observan desde la estancia. “Mirad las vistas, qué pasada”, ha compartido con su comunidad de seguidores. Se trata de un complejo exclusivo cuyos precios de las habitaciones de lujo oscilan entre los 800 y los 1.200 euros por noche, en función de si se incluye desayuno, el tamaño de la estancia o la panorámica elegida.

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Fieles a su espíritu alegre y desenfadado, los recién casados no han dudado en exprimir al máximo la noche ibicenca haciendo parada en una de las mejores discotecas del mundo, Ushuaïa Ibiza. Tras asegurar entre risas que “los liaron” para salir, la pareja ha publicado diversos vídeos y fotografías donde presumían de complicidad. “De fiesta con mi marido”, ha escrito Marieta divertida en un video de Suso disfrutando de la fiesta.

Por su parte, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ también ha presumido de estado civil publicando una fotografía junto a su chica bajo el texto “De fiesta con mi mujer”, para más tarde subir una imágen enseñando la mano y las alianzas: “Mi primera salida de casado”.

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Sin embargo, el instante más emotivo de la escapada ha llegado con la felicitación pública que la alicantina le ha dedicado a su marido para celebrar sus dos años de amor. “Hace dos años comenzamos diciendo que éramos una familia. Hoy, dos años después, seguimos construyendo y cuidando de la familia que hemos creado”, ha escrito la joven en una emotiva carta abierta.

Agradecida por el presente que están construyendo juntos tras su paso por el altar, Marieta ha volcado sus sentimientos más profundos en una rotunda promesa de amor. “Eres la mejor persona que me he cruzado en la vida. Gracias por ser mi marido. Te amo en esta y en todas las vidas que pueda vivir”, ha sentenciado de lo más enamorada.