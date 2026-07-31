Lorena Romera 31 JUL 2026 - 14:44h.

La presentadora y la exbailarina se casan en un día mágico: el significado por el que esta fecha es especial

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Sandra Barneda y Pascalle Paerel están listas para dar uno de los pasos más importantes de su historia de amor. Después de un tiempo compartiendo la complicidad y la solidez de su relación, la pareja ha emocionado a sus seguidores al anunciar el día en el que se darán el 'sí, quiero'. Una fecha que guarda un significado de lo más especial para ellas.

Con una emotiva imagen y una carta compartida en sus respectivos perfiles de Instagram, la presentadora y la exbailarina han desvelado el día que ya está marcado en rojo en sus calendarios: el 10 de octubre de 2026. Una elección que, tal y como explican ellas mismas, no ha sido fruto del azar.

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Ambas han confesado sentirse guiadas por la vida en este proceso, asegurando que aunque ellas eligieron el día, quizá fue cosa del destino. "La vida está llena de señales. De momentos que unen caminos. De elecciones que van más allá de la razón. Nosotras elegimos la fecha para casarnos, pero quizá fue ella la que nos encontró a nosotras", escriben de manera conjunta en redes.

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El significado de la fecha de la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel

Y el motivo por el que piensan en sí es porque este día, el 10.10.2026, tiene un significado mágico en numerología. "Tres dieces. Tres unos. Un 111. Hay quien dice que este número simboliza los nuevos comienzos, la alineación y la fuerza de las decisiones que nacen del corazón. Ahora sabemos que esta fecha será nuestra para siempre", explica la presentadora de 'LIDLT' y 'Supervivientes'.

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Para entenderlo bien, ya que a simple vista solo se ven dos dieces y dos unos, ese tercer diez surge al calcular el año 2026 según la numerología. Es decir, sumando sus dígitos hasta obtener su cifra raíz: 2 + 0 + 2 + 6 = 10. Al simplificar cada uno de esos tres dieces sumando sus números (1 + 0 = 1), aparecen automáticamente tres unos independientes que dan paso a la potente combinación del 111.

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En la numerología, el 111 es conocido por ser un "número ángel", una cifra maestra que es entendida como una señal para dar el salto, arrancar un proyecto o sellar un compromiso, como harán ellas. Para Sandra y Pascalle Paerel casarse en una fecha tan especial como esta es la confirmación definitiva de que su unión es algo predestinado. Ahora, tras hacer pública el día de su boda, la pareja arranca la cuenta atrás para su 'sí, quiero'.