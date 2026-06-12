Cronología de la relación de Makoke y Gonzalo: del flechazo a la boda

Carlos Otero 12 JUN 2026 - 20:00h.

La pareja, que se casa el próximo mes de septiembre, se conoció en junio de 2023 en el cumpleaños de una amiga de la colaboradora

Makoke, al ver a su hija Anita probándose el vestido de novia de su madre

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La esperadísima boda de Makoke y su pareja, Gonzalo Fernández, ya está aquí. La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio se convertirán en marido y mujer hoy mismo en una boda en Ibiza que se dibuja espectacular y memorable. Para ir calentando motores vamos a ordenar cronológicamente los diferentes hitos de su historia de amor.

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Junio de 2023: Flechazo en una fiesta común

Makoke conoció Gonzalo en el cumpleaños de una amiga suya en Madrid a la que el publicista acudió de casualidad. La fecha en cuestión fue el 23 de junio de 2023, tan solo un día después de que llegase de República Dominicana de participar con su hijo en el reality ‘Vaya Vacaciones’. La colaboradora vio entre los asistentes a la fiesta a Gonzalo y nada más verlo se quedó colgada: “Fue un flechazo auténtico. Lo vi entrar por la puerta y me quedé impactada”, declaró ella.

Verano de 2023: Una relación discreta

Tras su primer y fortuito encuentro, la pareja empezó a quedar. Primero fueron planes veraniegos en Madrid como copas en terrazas o cenas en restaurantes de moda. Todo de manera muy discreta para que no se filtrase a la prensa, algo que consiguieron. En agosto de aquel año Makoke habló de su noviazgo en Telecinco sin desvelar detalles. Tan solo se atrevió a decir que estaba "más enamorada que nunca". "Me da mucho apuro porque es anónimo, no pertenece a este mundo y me da mucho pudor hablar de él". "Siento un amor sin miedos, con ganas de hacernos crecer el uno en el otro", concluyó.

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29 de octubre de 2023: oficialización de la relación

En otoño se obró el milagro y Makoke publicó su primera foto con Gonzalo en redes sociales. En ella se le puede ver dándole un beso en la mejilla, aunque a él apenas se le ve puede ver un trocito de sonrisa. Con este encuadre y el conveniente recorte, la colaboradora cumplía el deseo de su chico de seguir siendo una persona anónima, pues no se le distinguía bien el rostro.

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Noviembre de 2023: Primera aparición mediática

El 23 de noviembre tuvo lugar la primera aparición mediática de Gonzalo. Fue en una gala benéfica en la que Gonzalo pujó nada menos que 4000 euros por un anillo para su chica. No fue el único gesto que tuvo durante aquella época, unos días antes Gonzalo hacía llegar un ramo de flores a ‘Fiesta’ que emocionó al borde del llanto a la tertuliana. "No me cabe más amor dentro", declaró.

Julio de 2024: Pedida de mano en Mykonos

En julio de 2024, durante un romántico viaje a Mykonos, Gonzalo cambió la vida de Makoke hincando rodilla. El gesto tuvo lugar en un restaurante con vistas a una espectacular puesta de sol. Gonzalo reservó una mesa especial y, en un momento cargado de emoción, se arrodilló frente a los comensales para proponerle matrimonio. La pareja compartió de inmediato la noticia mediante una videollamada con sus seres queridos.

Agosto de 2024: Presentación oficial en ‘De Viernes’

Gonzalo se bautizó en los platós de Telecinco en el mes de agosto de 2024 para celebrar su primer año como pareja. Fue en el programa 'De Viernes' y durante la entrevista, hablaron con entusiasmo sobre su primer año juntos, describiéndolo como "intenso" e "increíble". Makoke expresó que no esperaba volver a enamorarse de esa manera, mientras que Gonzalo la describió como "mi amante, mi amiga, mi todo".

Enero de 2025: Anuncio oficial de la boda

En enero de este mismo año Makoke y Gonzalo volvieron a ‘De Viernes’ para confirmar sus planes de boda para septiembre. En la entrevista se mostraron cómplices y enamorados. Allí también confirmaron que Javier Tudela ejercería de padrino y que Aurah Ruiz sería una de las invitadas.

Primavera de 2025: La prueba de ‘Supervivientes’

La pareja pasó una prueba de fuego durante esta primavera con motivo del paso de Makoke por ‘Supervivientes’. Los tres meses que la madre de Anita Matamoros pasó en los Cayos Cochinos sirvieron para afianzar el amor de la pareja. Gonzalo, que viajó hasta Honduras para sorprenderla, también ejerció de defensor en plató y aseguró estar “muy orgulloso” del paso de su chica por el reality.

Julio de 2025: Últimas vacaciones de solteros

Este mes de julio, Makoke y Gonzalo fueron fotografiados en el aeropuerto de Madrid para tomar un vuelo rumbo a Ibiza donde pasaron sus últimas vacaciones de solteros. Con looks veraniegos y relajados esta escapada les ha servido de descanso antes de retomar los preparativos nupciales y consolidar su vínculo en un ambiente de complicidad veraniega. Ahora, ese mismo lugar se convertirá en escenario del día más importante de sus vidas.