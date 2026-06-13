Fiesta 13 JUN 2026 - 18:46h.

Clara Tahoces, autora de 'Sueños. Diccionario de interpretación', habla en 'Fiesta' sobre el significado de los sueños más recurrentes y analiza los de Emma García y los colaboradores

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La escritora y colaboradora de 'Cuarto milenio' Clara Tahoces ha visitado 'Fiesta' para contarle a la audiencia del programa y a los colaboradores qué significan esos sueños recurrentes que nos visitan por la noche.

Lo que debería ser el momento más reparador y tranquilo del día, en ocasiones se convierte en el rato más "activo" de la jornada a consecuencia de los sueños que tenemos mientras dormimos. Sueños recurrentes como aparecer desnudo ante los demás, volar o verse rodeado de arañas son solo algunos de los sueños más repetidos cada noche.

Y es que tras el misterioso mundo de los sueños se esconden los secretos de la mente, unos secretos que Clara Tahoces puede ayudarnos a interpretar gracias a su libro 'Sueños. Diccionario de interpretación'. Se trata del diccionario más completo hasta el momento sobre la simbología y el significado onírico, con más de 5.000 elementos que pueden aparecer en nuestros sueños.

Los sueños recurrentes de Emma García y los colaboradores

Clara Tahoces le ha explicado a los colaboradores qué pueden significar sus sueños. Así contaba Emma García el sueño que ha tenido recientemente: "Hace poco soñé con una araña enorme, pero no era una araña fea, era una araña bonita, como de peluche, y cuando intentaba que otras personas la vieran nadie la veía. Además de esta araña también aparecía otra a la que solo le veía la pata, pero enseguida dejé de verla".

Clara cree que este extraño sueño de Emma García puede significar que ella misma sabe que existe algún tipo de peligro que le acecha, pero que tiene controlado y no deja que la domine.

Bea Jarrín, por ejemplo, ha soñado en muchas ocasiones que está desnuda delante de muchas personas, algo que tiene un significado muy claro: "Se suele dar cuando la persona está en un periodo de abstinencia sexual".

Por su parte, Iván Reboso sueña a menudo que su abuela, recientemente fallecida, le visita: "Yo sueño con mi abuela, pero como si fuera real, no parece un sueño, es como si realmente estuviera aquí y nos tiráramos horas hablando". Clara cree que lo que le ocurre a Iván puede significar que sigue superando el duelo por la muerte de su abuela, ya que en el sueño no es consciente de que la mujer ya no vive.