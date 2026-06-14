RoRo ha estado publicando en sus redes sociales su cambio físico para La Velada

RoRo habría estado asesorada por entrenadores y nutricionistas especializados para lograr sus objetivos de peso

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La influencer RoRo ha sorprendido con su brutal cambio físico para La Velada. La joven lleva meses preparándose para el combate que se celebrará a mitad del mes de julio. Su transformación física ha estado documentada en redes sociales, donde RoRo ha estado mostrando sus días en el "templo de boxeo" junto a otras participantes del evento como Fabiana Sevillano, Marta Díaz o TheGrefg.

"Hay que 'flexear' un poco para enseñar... Yo he estado fuerte antes pero nunca se me ha notado, por ejemplo, la espalda tan definida o la sombra del tríceps. Estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido", ha asegurado RoRo.

RoRo confesó que no tenía permitido "salir a comer fuera"

RoRo habría estado asesorada por entrenadores y nutricionistas especializados para lograr sus objetivos de peso y complexión física. Pero su cambio físico habría generado distintas opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios la acusan de "fomentar trastornos alimenticios".

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"Yo tengo una calculadora en mi cerebro, pero creo que también se vive más feliz siendo ignorante", reconoció la joven durante su transformación física. RoRo confesó que no tenía permitido "salir a comer fuera" en su preparación física para evitar desajustes en su dieta que le obliguen a "compensar" su decisión con sesiones de ejercicio más exigentes.

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Joel Martín Ayet, un popular biológico y entrenador personal, salió a desmentirlo después de estas declaraciones: "No es necesario compensar ningún tipo de comida ni de plan". Y advirtió que promover este tipo de comportamientos encierra un mensaje muy tóxico para su audiencia: "Claro que sí, fomenta que se hagan 50 horas de entreno en un día para meterse un donut".