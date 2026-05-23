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Los despampanantes looks circenses de las influencers de Telecinco en el 'Lola Lolita Land 2026'

Nuria MH, Fani Carbajo y Anita Williams
Los looks de los rostros de Telecinco en el 'Lola Lolita Land'.. Instagram.
telecinco.es
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Lola Lolita Land es un gran festival y espacio temático inmersivo creado por la famosa influencer española Lola Lolita. Este evento está diseñado como un parque de experiencias donde sus seguidores pueden disfrutar de atracciones, espectáculos circenses, zonas de música y activaciones de marcas de forma interactiva. Hasta allí han acudido numerosos rostros de Mediaset.

A través de esta experiencia física y temporal donde el universo digital de Lola Lolita cobra vida, se diseña todo un formato de festival para conectar con su comunidad nincluyendo atracciones, actuaciones musicales, DJs, pasacalles y carpas donde se realizan shows en vivo. Además, el Lola Lolita Land cuenta con numerosos stands de diferentes marcas comerciales donde los asistentes pueden participar en juegos, ganar regalos y conocer productos.

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Los looks de las famosas en el Lola Lolita Land

Algunas influencers del universo de Telecinco no han querido perderse este evento y han lucido sus mejores looks circenses (unas más circenses que otras) para disfrutar de la experiencia completa.

Sandra Barrios y Juanpi

Sandra Barrios
Sandra Barrios. Instagram: @sandraabarriosss
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Raquel Salazar, Sandra Barrios y Juanpi
Raquel Salazar, Sandra Barrios y Juanpi. Instagram: @raquel_salazar

Anita Williams

Anita Williams
Anita Williams. Instagram: @_anitawilliams

Raquel Salazar y Alma Bollo

Raquel Salazar y Alma Bollo
Raquel Salazar y Alma Bollo. Instagram: @raquel_salazar13

Tania Deniz y Ruth Basauri

Ruth Basauri y Tania Deniz
Ruth Basauri y Tania Deniz. Instagram: @ruthbasauri
Ruth Basauri y Tania Deniz
Ruth Basauri y Tania Deniz. Instagram: @taniadeniz_

Fani Carbajo y Nuria MH

Fani Carbajo
Fani Carbajo. Instagram: @fanicarbaj
Nuria MH
Nuria MH. Instagram: @nuria.mh
Nuria MH, Fani Carbajo y Anita Williams
Nuria MH, Fani Carbajo y Anita Williams. Instagram: @_anitawilliams

Dulceida

Dulceida
Dulceida. Instagram: @dulceida
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