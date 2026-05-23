telecinco.es 23 MAY 2026 - 13:17h.

Anita Williams, Sandra Barrios, Fani Carbajo, Tania Deniz... los looks de los rostros de Telecinco en el 'Lola Lolita Land'.

La escapada de postal de Tania Medina y Alejandro Nieto a un lugar “de película”

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Lola Lolita Land es un gran festival y espacio temático inmersivo creado por la famosa influencer española Lola Lolita. Este evento está diseñado como un parque de experiencias donde sus seguidores pueden disfrutar de atracciones, espectáculos circenses, zonas de música y activaciones de marcas de forma interactiva. Hasta allí han acudido numerosos rostros de Mediaset.

A través de esta experiencia física y temporal donde el universo digital de Lola Lolita cobra vida, se diseña todo un formato de festival para conectar con su comunidad nincluyendo atracciones, actuaciones musicales, DJs, pasacalles y carpas donde se realizan shows en vivo. Además, el Lola Lolita Land cuenta con numerosos stands de diferentes marcas comerciales donde los asistentes pueden participar en juegos, ganar regalos y conocer productos.

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Los looks de las famosas en el Lola Lolita Land

Algunas influencers del universo de Telecinco no han querido perderse este evento y han lucido sus mejores looks circenses (unas más circenses que otras) para disfrutar de la experiencia completa.

Sandra Barrios y Juanpi

Canal de Whatsapp de Telecinco

Anita Williams

Raquel Salazar y Alma Bollo

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Tania Deniz y Ruth Basauri

Fani Carbajo y Nuria MH

Dulceida