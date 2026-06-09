El youtuber estadounidense Jesse Ridgway, junto a su esposa Ashley, anunciaron en redes sociales que iban a ser padres y luego que abortarían.

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La historia ha causado conmoción en las redes sociales. Para muchos es una muestra más de hasta dónde llega la obsesión y el negocio en las redes. Para otros, la realidad de una sociedad que solo piensa en el yo. Otros han comprendido la decisión, mientras que los hay que consideran que es una muestra atroz de falta de empatía para otras familias que han pasado por lo mismo y han seguido adelante. Numerosas personas que crían hijos con discapacidades inundaron su tuit con fotos de sus seres queridos, describiendo el amor incondicional y la alegría que aportan al mundo.

La realidad es que el youtuber estadounidense Jesse Ridgway, junto a su esposa Ashley anunciaron en redes sociales que iban a ser padres. Todo era alegría. Pero poco después conocieron que su futuro bebé tendría síndrome de Down. La alegría se tornó en llanto para la pareja. Que tomó una decisión. Abortar. E igual que antes había trasladado su alegría por ser padres, ahora anunciaban su decisión de interrumpir el embarazo.

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Entre los mensajes tambiéns se encuentran médicos que recuerdan el derecho de los padres a tomar esa decisión, y el de seguidores que reconocen que habrían hecho lo mismo aunque no lo habrían hecho público. Los hay que recuerdan la batalla que libró Jesse Ridway para poder curar y estar con su perro sin riñones, algo que no ha hecho ahora.

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Al final, el youtuber estadounidense Jesse Ridgway ha explicado sus sentimientos en redes. "Esta semana, mi esposa y yo tomamos la muy difícil decisión de interrumpir el embarazo debido a la trisomía 21. No fue una decisión fácil. Agradecemos mucho todas las historias personales que compartieron con nosotros, especialmente el apoyo incondicional que recibimos de nuestros seguidores, sin importar la decisión que tomáramos. Sé que algunos de ustedes pueden estar muy decepcionados al escuchar esta noticia. Estamos devastados. Esto ha sido extremadamente traumático para ambos, especialmente para Ashley. Ella se sometió al procedimiento a principios de esta semana y se está recuperando. Afortunadamente, todo salió bien, pero emocionalmente estamos agotados".

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Llegados a este punto, Jesse Ridgway explica lo que es el síndrome de Down a sus seguidores. "La trisomía 21, también conocida como síndrome de Down, es causada por un cromosoma extra. Es causada por un error en la división celular, como una falla. La probabilidad de que un bebé la tenga es de 1 entre 1000".

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Pero lo que más críticas ha suscitado son sus justificaciones, "Cuando me enfrenté a esta noticia por primera vez, me sorprendió, pero me mostré optimista. Si tienen un poco de retraso intelectual, entonces lo lograremos. Me comprometí a ser padre, pasara lo que pasara… pero no entendía del todo lo que implicaba el síndrome de Down. Una vez que lo hicimos público, quedó claro que la MAYORÍA de la gente no sabe lo que implica el síndrome de Down (y no, no es lo mismo que el autismo): el 50% de los bebés con síndrome de Down tienen defectos cardíacos. El 75% tendrá problemas de audición. Más del 50% tendrá problemas de visión. Función inmunológica deficiente, discapacidades del desarrollo, dificultades de aprendizaje, retraso en el desarrollo físico, tono muscular deficiente, problemas estructurales con la cara, menor esperanza de vida, etc… Lamentablemente, la lista es larga, siéntanse libres de buscarla…"

Y más aún al señalar que "el síndrome de Down no es una “bendición”, es objetivamente terrible desde una perspectiva de salud. No me di cuenta de lo duro que es para el niño, y mucho menos para la familia… en la mayoría de los casos, dependerán completamente de otros por el resto de su vida. El riesgo de aborto espontáneo también es cercano al 50%, lo que empeoró las cosas… puede que nunca vean la luz del día y pone a Ashley en mayor riesgo. Hablamos con médicos, amigos, familiares y asesores genéticos y supimos que hasta el 90% de las mujeres interrumpen su embarazo después de saber que el bebé tiene trisomía 21. Esto fue MUCHO más alto de lo que esperaba, pensé que sería más bajo dado que escucho a muchas decir que tuvieron o tendrían al bebé. Creo que eso es porque la mayoría de las interrupciones ocurren en privado, se siente vergonzoso. Se emiten muchos juicios. Nunca piensas que estarás en este tipo de situación hasta que te sucede y entonces las cosas cambian".

El youtuber también tiene un mensaje para los seguidores que sí siguieron adelante en sumilares circunstancias. "A todos mis fans que han opinado sobre este tema y que tienen autismo, síndrome de Down o cualquier otra condición… les agradecemos. Son muy importantes y nos alegra que estén aquí. Los felicito a ustedes y a sus familias por tener la fuerza y el coraje para seguir adelante. En cuanto a nosotros, tomamos una decisión difícil que creemos que a largo plazo será beneficiosa para nuestra familia. Por suerte, teníamos otra opción"

Y la frase final también ha enojado a no pocos, lo seguirán intentando esperando teern un mejor resultado. "Nos llevará un tiempo superarlo, pero estamos emocionados de volver a intentarlo en el futuro y esperamos tener un mejor resultado. Los queremos mucho y gracias por su comprensión"

.Ridgway afirmó que esperaba desestigmatizar el acto de abortar en estos casos, pero muchos son los que creen que ha aumentado el estigma a la gente con síndrome de Down.