Nueva York vivió una noche llena de emoción y alegría con la victoria histórica de los New York Knicks

En el vídeo se puede ver cómo Timothée celebró el triunfo del equipo como uno más

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Timothée Chalamet enloqueció con la victoria de los New York Knicks este sábado. El equipo se ha convertido en campeones de la NBA por primera vez en 53 años tras imponerse por 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio. Según informa '20 Minutos', las imágenes de su celebración se han hecho virales en las redes sociales.

En el vídeo se puede ver cómo Timothée celebró el triunfo del equipo como uno más, tanto dentro como fuera del vestuario, e incluso fue bañado en champán. "Prefiero mil veces esto a los Oscar", llegó a decir el actor en un momento de la celebración, tal y como recoge 'ESPN'.

Fiesta multitudinaria tras la victoria de los Knicks

Nueva York vivió una noche llena de emoción y alegría con la victoria histórica de los New York Knicks. Jalen Brunson puso la guinda a unas Finales extraordinarias con 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1973 y de 1970.

Las calles de Manhattan, Brooklyn, Queens y otros puntos de la ciudad se convirtieron en una fiesta multitudinaria. Bengalas azules y naranjas, cánticos, alcohol y una marea humana llenaron todos los rincones de júbilo.

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"¡Historia! ¡Historia! ¡Historia! Nunca había vivido algo así", gritaba Allison

En barrios como Brooklyn y Queens también se vivieron concentraciones espontáneas de aficionados en calles bares y watch parties (zonas de visionado) donde se siguió el partido entre cánticos, banderas y música a todo trapo. "¡Historia! ¡Historia! ¡Historia! Nunca había vivido algo así", gritaba Allison, una joven que iba vestida con la indumentaria del equipo.

También hubo espacio para los fuegos artificiales y algunos edificios como el Empire State Building teñidos de naranja y azul. La ciudad celebrará este jueves en Manhattan el desfile oficFieial de los Knicks para festejar la victoria. El alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, en su cuenta de X, donde resumió el anuncio en tres palabras: "Desfile. Jueves. Manhattan".