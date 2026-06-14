El cantante anunció este domingo las primeras fechas de El Baifo Tour 2027 España

La curiosa manera con la que Quevedo ha anunciado su nueva gira, 'El Baifo Tour'

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Quevedo despeja algunas de las dudas de su nueva etapa musical. El cantante recorrerá el país en 2027 con una gira limitada a dos ciudades. Pero el mensaje que le ha dejado a sus fans tan solo ha aumentado la expectación entre sus seguidores. "En Canarias es cuando menos se lo esperen". Así confirma el artista que las islas tendrán protagonismo en su nueva etapa musical aunque por ahora no ha dado fechas ni ha confirmado escenarios.

El cantante anunció este domingo las primeras fechas de El Baifo Tour 2027 España. Una gira que solo tendrá dos paradas en la península. Madrid acogerá dos conciertos en el Movistar Arena los días 9 y 10 de abril de 2027, mientras que Barcelona contará con otras dos citas en el Palau Sant Jordi los días 1 y 2 de julio del mismo año.

"Necesitaba hacerlo todo sin expectativas", confiesa el cantante

Quevedo confirmó que serán las únicas ciudades incluidas en esta primera fase del tour. Pero, junto a esas fechas, Quevedo lanzó un mensaje dirigido a sus seguidores canarios: "En Canarias es cuando menos se lo esperen". Estas palabras tan solo han aumentado las especulaciones sobre los futuros conciertos que podrían celebrarse en las islas. Este anuncio está muy relacionado al momento simbólico que vive el artista con El Baifo, uno de los proyectos más conectados con sus raíces canarias.

Quevedo sostiene que una de las claves creativas de El Baifo fue recuperar la forma de trabajar de sus inicios. El cantante asegura que ha dejado a un lado las expectativas y la presión generada por el éxito. "Necesitaba hacerlo todo sin expectativas, quitarme peso a la hora de crear", reconoció.

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"Al final a mí lo de crear me sale solo", afirma Quevedo

Volver a reunirse con su círculo habitual de colaboradores le permitió reencontrarse con esos primeros pasos que dio en la música. Quevedo defiende la importancia de crear desde la libertad: "Al final a mí lo de crear me sale solo. Es mi cosa favorita en el mundo. Creo que mientras lo haga de la manera más pura y con menos ruido de fuera mejor". Esa filosofía se puede ver en su nuevo proyecto, un disco en el que el reguetón, los sonidos afro y las referencias a Canarias están presentes.

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Aquellos que quieran tener su entrada para los conciertos de Madrid o Barcelona tendrán que estar atentos al calendario. Primero, tendrán que completar el prerregistro que estará disponible desde este domingo y hasta las 15:00 horas (hora peninsular) del lunes 15 de junio. Solo las personas registradas dentro de ese plazo podrán acceder posteriormente a la preventa.

El 16 de junio los usuarios recibirán por correo electrónico un código exclusivo que les permitirá participar en la preventa de entradas. La preventa arrancará ese mismo día, 16 de junio, a las 12:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el jueves 18 de junio también a las 12:00 horas.