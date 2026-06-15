La joven no había recibido la noticia cuando su móvil empezó a inundarse de mensajes y de llamadas de medios de comunicación

Gaspi, el youtuber de 23 años que ha muerto en un accidente de helicóptero en Brasil: su carrera y su relación con Ibai Llanos

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La colisión de dos helicópteros en pleno vuelo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes (Brasil) ha dejado seis fallecidos. Entre ellos, el popular youtuber Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree. Las causas exactas del siniestro todavía se desconocen y están bajo investigación por parte del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

Juli Savioli, la exnovia de Gaspi, ha escrito un desgarrador mensaje en redes sociales tras conocer la muerte del popular youtuber argentino. La joven no había recibido la noticia cuando su móvil empezó a inundarse de mensajes y de llamadas de medios de comunicación: "Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de ‘Crónica’. Me acabo de enterar. ¿Alguien sabe si esto es real? ¿Está confirmado?".

Savioli, horas más tarde, ha vuelto a subir una historia a su cuenta de Instagram para dirigirse a sus más de dos millones de seguidores. "No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho. Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés. Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida", ha afirmado la influencer.

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Oliver Tree, Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves, entre las víctimas mortales

Los hechos ocurrieron a las 08:59 hora local. Dos helicópteros colisionaron en el aire y una de ellas se incendió al caer dentro de un estacionamiento privado. El fuego destruyó 20 coches eléctricos que estaban aparcados en la zona y los bomberos han tenido que acudir para controlar las llamas. Entre las víctimas mortales, además del youtuber, se encuentran el cantante Oliver Tree; el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, afirma que ambos pilotos tenían "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña está investigando los hechos.