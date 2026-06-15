Youtubers como Ibai Llanos, Jordi Wild o el Rubius se han mostrado destrozados en las redes sociales tras conocerse la muerte de Gaspi

Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero de Río de Janeiro, Brasil

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Las redes sociales continúan en shock tras conocerse la muerte del youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi; el cantante Oliver Tree; el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves. Los cuatro jóvenes fallecidos se encuentran entre las seis víctimas del grave accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

El accidente ocurría durante la mañana del domingo 14 de junio cuando dos helicópteros han colisionado en el aire y uno de ellos se incendiaba al caer dentro de un parking privado. Nada más conocerse la noticia, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, concedía una rueda de prensa en la que confirmaba la muerte de estas víctimas y en la que puntualizaba que ambos pilotos tenían "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación.

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Reacciones a la muerte de Gaspi

Tras conocerse que Gaspi, el popular y polémico streamer argentino de 23 años que se hizo conocido por su particular estilo de humor, se encontraba entre las víctimas las redes sociales se han llenado de mensajes en los que se lamenta su fallecimiento.

Varios rostros conocidos, youtubers e influencers han publicado mensajes en sus redes sociales en los que reaccionan a la muerte del joven. Auronplay, Ibai Llanos, el Xokas, el Rubius o Jordi Wild han sido algunos de los que se han mostrado completamente conmocionados tras conocerse el fallecimiento de Gaspi.

Ibai Llanos ha sido uno de los primeros en reaccionar a través de sus redes sociales: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos".

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Además, la cuenta de La Velada del Año, evento que organiza Ibai Llanos en el que reúne a varios youtubers e influencers, también ha lanzado un mensaje en el que comparte sus condolencias a la familia de Gaspi.

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"Estamos intentando encontrar las palabras correctas pero es imposible. Te vamos a echar mucho de menos, Gaspi. Nuestras condolencias a familiares, amigos y a todos los que sentís esta pérdida", escriben desde la cuenta oficial de La Velada del Año.

Raúl Álvarez, conocido como Auronplay, también ha mandado unas palabras de ánimo a la familia del youtuber fallecido a través de su cuenta de Instagram: “Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descanse en paz ambos, os tenía mucho aprecio”.

"Acaba de fallecer Gaspi. Increíble lo injusta que es la vida. Se va con 23 años uno de los tipos más graciosos y majos que he conocido en mi vida. Que descanse en paz", escribe en su perfil El Xokas.

Por su parte, el podcaster Jordi Wild era uno de los que más afectados se mostraba tras la muerte de su compañero: "Parece que la noticia se confirma: Gaspi ha fallecido hoy. Una tragedia absoluta. Tuve la suerte de que Gaspar me eligiera para la primera vez en su vida en la que iba a mostrar en internet a la persona, no al personaje. Y ahí vimos a un chico joven, introvertido, tímido, bohemio y profundamente artista; alguien con un mundo interior riquísimo, en las antípodas de su personaje online. Estuvimos charlando dentro y fuera de cámaras, y me pareció una persona increíble. Es una auténtica tragedia que alguien así, con tanto futuro por delante, se nos vaya tan pronto. Mis condolencias a su familia y amigos cercanos, así como a las familias de las otras personas fallecidas. Todo mi cariño y mi amor para ellos en unos días tan duros. El legado de Gaspi quedará".

El Rubius se mostraba "destrozado" y conmocionado ante sus más de 21 millones de seguidores en Twitter: "Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi".

Sin lugar a dudas, la muerte de Gaspi ha sido un golpe muy duro en el mundo de las redes sociales y de los youtubers.