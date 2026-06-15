A sus 23 años acumulaba más de tres millones en Instagram, había participado en La Velada del Año y mantenía buena relación con Ibai Llanos

Ibai Llanos, el Rubius y Jordi Wild, "destrozados" tras la muerte del youtuber Gaspi: "Qué absoluta desgracia"

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Luto y conmoción en las redes sociales al conocerse el trágico fallecimiento del youtuber Gaspi. El joven de 23 años que cuenta con más de dos millones de seguidores en redes sociales, es una de las víctimas mortales del accidente entre dos helicópteros en Brasil.

Además del youtuber, entre las víctimas mortales del choque entre las dos aeronaves se encuentran el cantante Oliver Tree; el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

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El accidente mortal en el que Gaspi ha fallecido

Los cuatro jóvenes fallecidos son parte de las seis víctimas del grave accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

El accidente ocurría durante la mañana del domingo 14 de junio cuando dos helicópteros han colisionado en el aire y uno de ellos se incendiaba al caer dentro de un parking privado.

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Nada más conocerse la noticia, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, concedía una rueda de prensa en la que confirmaba la muerte de estas víctimas y en la que puntualizaba que ambos pilotos tenían "mucha experiencia" y se desempeñaban como instructores de aviación.

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¿Quién era Gaspi?

Nacido en Buenos Aires en 2002, Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, se convirtió a sus 23 años en una de las figuras más reconocidas en las redes sociales y en el entorno de los creadores de contenido argentinos y de habla hispana.

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Su popularidad creció gracias a videos grabados en plena calle donde realizaba entrevistas improvisadas y situaciones cargadas de humor incómodo y un estilo provocador con el que se volvió viral.

Aunque sus contenidos generaban fuertes críticas, su capacidad para conectar con el público joven lo convirtió en una de las personalidades más influyentes del mundo digital argentino.

Como seña de identidad, su saludo característico “Buenass" terminó convirtiéndole en una marca propia con la que fue ganando terreno en las redes sociales. Además, gracias al apoyo de sus seguidores y a su trabajo en las redes sociales, Gaspi ha ganado varios galardones entre los que destacan el premio a 'Youtuber del Año' en los Coscu Army Awards de 2022.

Su retiro de las redes sociales y su llegada a La Velada del Año

Tras un período alejado de las redes sociales, Gaspi regresó a las plataformas con una imagen auténticamente renovada. Aprovechando su vuelta a la vida pública, el joven fue uno de los rostros anunciados en La Velada del Año V, el evento organizado por Ibai Llanos donde Gaspi protagonizó uno de los combates más comentados de la jornada.

Aunque Gaspi ya era una figura consolidada en Argentina, su salto definitivo al público español llegó con su participación en La Velada del Año V. Su aparición le permitió darse a conocer entre millones de espectadores y compartir espacio con algunos de los creadores más influyentes de España.

Durante la preparación de la quinta edición de La Velada del Año, Gaspi apareció en diferentes contenidos relacionados con el evento y mostró una buena sintonía con Ibai Llanos, quien valoró públicamente su autenticidad y capacidad para conectar con la audiencia.

Además de su vínculo con Ibai, el creador argentino logró acercarse a otros rostros conocidos de las redes sociales en España como El Rubius, Jordi Wild, TheGrefg y Xokas.

Los trabajos que tenía preparados y su repentino fallecimiento

A fines de mayo pasado, ‘Gaspi’ había anunciado un próximo lanzamiento de una nueva serie de videos en el canal de YouTube argentino Blender.

Tras confirmarse su muerte en el accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Ibai Llanos ha sido uno de los primeros en reaccionar públicamente. El creador vasco se ha mostrado destrozado en sus redes sociales tras conocer la muerte de Gaspi y se ha sumado a las numerosas muestras de afecto que están inundando las redes sociales.

Otras figuras de YouTube, como el Rubius o el argentino Coscu han homenajeado a Gaspi con mensajes en sus redes sociales. Vignale publicó la última imagen conocida de ‘Gaspi’ a través de una historia de Instagram, en la que se le ve reclinado en una silla de playa muy cerca del mar.

Por su parte, el canal de streaming Blender, en el que Gaspar había estrenado recientemente una producción audiovisual, se despidió del youtuber en sus redes, agradeciéndole por su "arte" y "sensibilidad", y comentó: "Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho".