Natalia Sette 17 JUN 2026 - 18:07h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se abre para hablar de su lado más místico y desvela si cree en el destino o el libre albedrío

Albert Álvarez reaparece en redes tras dos años ausente: el motivo

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Albert Álvarez sorprendía hace unos días a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con un impactante mensaje . Desde su participación en ‘Supervivientes’ y ‘Solos’, el exconcursante ha estado centrado en la búsqueda del conocimiento y parece que está preparado para compartirlo con sus seguidores. Tras varios años sumergido en el ocultismo, siente que es el momento perfecto para desvelar todo lo que sabe.

A través de esta publicación en su perfil de Instagram, el policía ha querido desnudarse emocionalmente para desvelar la metamorfosis interior que ha experimentado en los últimos años. Desde el principio deja claro su único objetivo haciendo público el video: “Vengo a traeros información que es difícil de encontrar porque está oculta”.

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Albert comienza definiéndose como una persona muy profunda y espiritual. “Yo soy una persona mística. La mística no es otra cosa que el grado de unión con el alma”, ha continuado explicando. Ser así lo ha llevado a la búsqueda constante del conocimiento de la verdad, dándose cuenta que la sociedad de hoy en día vive en un mundo completamente polarizado.

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Según cuenta, existen dos bandos: lo material y lo espiritual. “Encontramos a muchas personas que solo le dan importancia a lo material y hay que aportarles un poco de luz para que empiecen a flotar y que traten de encontrar el equilibrio integrando lo espiritual”, ha dicho con certeza. El exsuperviviente considera que el camino correcto es aquel que se encuentra en el medio, donde existe un equilibro entre ambos bandos.

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Esta particular visión del mundo le ha llevado a sentirse excluido de la sociedad. Al intentar encajar siendo místico en un entorno plenamente materialista, el exatleta profesional se encontró en una encrucijada personal en la que tuvo que crear dos personalidades. Uno preparado para batallar en un mundo material completamente polarizado y otro mucho más íntimo que mira dentro de su propia alma.

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Lejos de esconder esta realidad que está experimentado, el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha querido dar voz a todos aquellos que se han sentido incomprendidos por ser como él. “El místico pasa a ser una persona loca y que tiene problemas. El mundo está loco por eso el místico se convierte en loco porque es el único que conoce la unión con el alma”, ha dicho tajante.

El mensaje que quiere transmitirle a sus seguidores

El catalán ha querido dejar claro que sus palabras no son fruto de la improvisación, sino de un arduo trabajo: “Esta información que voy a presentarte es el resultado de muchos años de investigación, de ir en busca de aquello esotérico y oculto para poder rescatarlo”. Para el empresario, toda la información que da “es útil para conducirte por el buen camino de la vida”.

Adentrándose en teorías existenciales aún más complejas, Albert ha querido derribar uno de los grandes dilemas de la humanidad. “Nos pusieron el camino del libre albedrío o el destino y nos dijeron que teníamos que elegir uno”, ha recordado. Sin embargo, su postura al respecto es inamovible: “Yo por la información que tengo del ocultismo elegí el destino. Hay muchos escritos ocultos muy antiguos que hablan de que la vida es una experiencia ficticia”.

Según sus explicaciones, cuando encarnamos en este mundo, tenemos una serie de patrones que se van a repetir y el gran objetivo vital es aprender de cada uno de ellos. Para finalizar su asombroso discurso, Albert Álvarez ha compartido una última enseñanza con su comunidad: “La libertad no es controlar las cartas que te tocaron, sino aprender a jugarlas”, ha zanjado místico.