Lorena Romera 17 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha visto obligada a tomar una tajante decisión tras su aventura en Honduras

Almudena Porras comparte una foto desde el hospital: "Me ha dado un dolor muy fuerte"

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El regreso a la civilización de Almudena Porras tras su aventura en Honduras no está siendo todo lo fácil que le hubiese gustado. Si hace unas semanas la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se veía obligada a acudir al hospital tras sufrir un dolor agudo, ahora no le ha quedado otra que tomar una importante decisión. Con las defensas al mínimo tras el desgaste de los Cayos Cochinos, la pareja de Borja se ha sincerado con sus seguidores sobre su salud.

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A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera novia de Darío ha compartido un story sosteniendo una taza en el salón de su casa. Una imagen con la que ha explicado los motivos de su notable ausencia en redes sociales. "Estoy un poco desaparecida porque ayer volví a casa y mi cuerpo dijo basta", ha explicado.

La creadora de contenido ha revelado que los síntomas han ido a más en las últimas horas, impidiéndole hacer vida normal: "Me entró fiebre y esta mañana he tenido que cancelar algunas cosas que tenía previstas porque sigo igual, con fiebre, dolor de garganta y de cabeza". Un susto de salud que le ha obligado a paralizar su agenda tras la salida del concurso.

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Tal y como ha contado en esta publicación, la de Málaga ha decidido dar prioridad absoluta a su bienestar, marcando un antes y un después en su forma de proceder: "Por primera vez voy a parar y escuchar a mi cuerpo. Antes habría seguido adelante aunque me encontrara mal, pero ahora mismo me está pidiendo descanso".

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A pesar de tener la firme convicción de que este descanso es lo correcto, la joven no ha ocultado la frustración que le produce este parón en este momento clave: "Hacía mucho tiempo que no me encontraba así y me da mucha rabia porque tenía trabajo hoy, pero toca recuperarse".