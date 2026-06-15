Lidia González 15 JUN 2026 - 17:43h.

El concursante de ‘Supervivientes’ desvela la decisión que ha tomado Almudena Porras y cómo ha afectado a su familia

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Darío Linero se sienta frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre algo que ha pasado en su vida recientemente y que ha querido compartir con todos sus seguidores. Después de aclarar si daría el salto como tentador, el concursante de ‘Supervivientes’ agradece a Almudena Porras el importante paso que ha dado con su familia. El influencer cuenta todos los detalles y se sincera al respecto. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha querido dirigirse expresamente a su expareja para dedicarle unas emotivas palabras de agradecimiento y explicarle cómo se siente. Especialmente tras la decisión que ha tomado la andaluza, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado lo que piensa al respecto: “Me parece muy valiente por tu parte”. Además, Darío, que ha protagonizado un emotivo reencuentro con su excompañera, se sincera sobre cómo ha cambiado su madre después de ello: “Ha hecho que sea otra”.

PUEDE INTERESARTE Darío Linero se sincera sobre la impactante secuela que tiene tras su participación en ‘Supervivientes’

Darío Linero habla de su relación con Almudena Porras: lo que siente tras ‘SV’

Darío Linero ha podido reflexionar sobre todo lo que ha vivido en Honduras ahora que ha regresado de su participación en el reality más extremo de la televisión. El creador de contenido habla de su relación con Almudena Porras tras todo lo que han vivido juntos en ‘Supervivientes’. El andaluz se abre en canal para desvelar en qué punto se encuentran y confesar lo que siente.

El concursante de ‘Supervivientes’ cuenta cómo fue volver a su casa familiar tras su ruptura

Darío Linero se ha abierto en canal para explicar cómo vivió un importante acontecimiento tras dejar su relación de once años. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo fue volver a su casa familiar tras su ruptura con Almudena Porras. El creador de contenido se ha llevado una sorpresa después de su paso por Honduras y enseña su reacción al ver cómo ha quedado su habitación tras la reforma que le han hecho.