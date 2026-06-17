Claudia Barraso 17 JUN 2026 - 16:40h.

En el último episodio de su famosa serie confirmó que el "tratamiento no había salido bien" y "que será sometido a una operación" las próximas semanas

Tyler Mane, protagonista de ‘X-Men’, revela que le han diagnosticado un cáncer de mama “super raro” a sus 59 años

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Jeremy Clarkson el presentador británico ha revelado que padece un agresivo cáncer de próstata. Así lo ha confirmado en uno de los episodios finales de la quinta temporada de Clarkson’s Farm, diciendo a sus compañeros de reparto Charlie Ireland y Kaleb Cooper.

Después de que Cooper le preguntase dónde tenía el tumor, Clarkson contestó “está donde no es asunto de nadie y lo sé desde mayo”. El hombre de 66 años reveló que los médicos le habían hecho una biopsia tras un chequeo médico y que los resultados le confirmaron que se trataba de algo cancerígeno y muy agresivo, pero que se lo habían visto a tiempo y que su cáncer estaba en una “fase temprana”.

El presentador, además, ha confirmado que todavía está a la espera de someterse a una operación dentro de unas semanas y que estará “un tiempo fuera de combate” mientras se recupera y que espera poder terminar la cosecha antes de comenzar el tratamiento, pero que justo empezaría con él en mitad de la época más fuerte de trabajo.

Será operado las próximas semanas

En el episodio reveló más tarde que se trataba de un cáncer de próstata y que se había sometido a un tratamiento para tratar de reducirlo lo máximo posible antes de su operación: “El 10% de la próstata está muerta, justo donde está el tumor”. Además, durante unos minutos se le ve hablando desde una cama del hospital confesando que una parte del tratamiento “salió mal” y que iba a estar un tiempo en el centro sanitario: “No sé que va a pasar”, confesaba.

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“Lo que quiero decir es que, si todo sale bien, nos vemos en la sexta temporada, pero si no, no podré continuar”. El periodista es conocido por ser el expresentador de la longeva serie de automovilismo ‘Top Gear’ y ahora estaba protagonizando la exitosa serie agrícola ‘Clarkson’s Farm’. Y antes de que se estrenaran los últimos episodios afirmó a sus fans que “serían realmente difíciles de ver”.