En España se detectan 30 casos de sarcoma de Ewing en menores de 14 años, siendo este un tipo de cáncer poco conocido

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El sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se suele diagnosticar en personas menores de 20 años y que es frecuente en niños, ha vuelto a estar en boca de todos tras el fallecimiento de María Caamaño este jueves 16 de abril. La niña conocida como 'la princesa futbolera', ha dicho adiós tras varios años luchando contra la enfermedad.

Esta afección se origina en los huesos o en el tejido blando que los rodea, provocando fiebre, dolor, sensibilidad, posible ruptura de huesos, pérdida de peso y mucho cansancio. En España se detectan 30 casos de sarcoma de Ewing en menores de 14 años, siendo este un tipo de cáncer poco conocido a pesar de haberlo sufrido personajes públicos.

Personas que han hecho visible el sarcoma de Ewing

Ya son varias caras conocidas las que han perdido la vida a causa del sarcoma de Ewing. Esta enfermedad, que suele ser más común entre las personas jóvenes, se ha dado a conocer por muertes como la de Elena Huelva, la influencer sevillana de 20 años que falleció en 2023 cuatro años luchando contra la enfermedad.

Otros casos como el de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón, también fueron muy sonados. El joven murió tras un empeoramiento de la enfermedad que, aunque en un principio remitió en un 94%, más tarde fue a peor, llevándose la vida de Aless en 2020 con tan solo 27 años de edad.

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Otros casos como el de Andrea Alonso la joven fallecida en 2023 con 22 años que recaudaba fondos para la investigación de la enfermedad o Elisabeth Roldán, la malagueña de 39 años a la que le extirparon un tumor de cuatro kilos, son solo algunos nombres que han hecho visible el sarcoma de Ewing.

Adiós a María Caamaño

Sumándose a la lista de caras conocidas que han fallecido a causa del sarcoma de Ewing está María Caamaño, la niña de Salamanca que ha perdido la vida debido al Sarcoma de Ewing, el cual padecía desde los seis años.

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Tras meses en los que parecía haber mejorado, este pasado febrero la enfermedad empeoró en la pequeña, desde entonces, María recibió numerosas sesiones de quimioterapia y varios tratamientos pero, tal y como ella explicó en su momento, su enfermedad se "adaptaba" a los mismos con el paso del tiempo y se hacía resistente a sus efectos, por lo que los médicos estuvieron en busca de alternativas.

Este mismo jueves, María ha fallecido tras luchar hasta el final rodeada de una familia que siempre la ha apoyado y que, a través de las redes sociales, ha comunicado el fallecimiento de la niña.

“Como padres y hermana de María, queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido. Y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2392 días”, han escrito en su publicación, antes de lanzar un mensaje llamando a continuar avanzando en los trabajos para frenar y atajar la enfermedad: "Sin investigación no hay vida".