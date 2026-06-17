Claudia Barraso 17 JUN 2026 - 23:52h.

El novio de Daveigh Chase ha informado que la joven falleció por una meningitis y una infección de sangre en el hospital de Los Ángeles

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El mundo del cine está de luto tras conocer la triste noticia del fallecimiento de Daveigh Chase, la voz que dio vida al personaje de Lilo en ‘Lilo y Stich’ y quien hizo de Samara Morgan en ‘The Ring’.

Así lo ha confirmado su novio, Roy Hernández’ al medio estadounidense ‘TMZ’, aclarando que la joven de 35 años falleció el pasado martes a causa de una meningitis y una infección de sangre, que le provocó problemas sépticos y su cuerpo empezó a fallar hasta que murió en un hospital de Los Ángeles.

A principios de junio, el joven confiesa para el mismo medio, que la fallecida ingresó en el hospital por una aparente desnutrición que se agravó cuando los médicos descubrieron que la meningitis ya había avanzado tanto que tenía una infección extendida por todo el cuerpo.

Daveigh Chase se hizo famosa al dar voz al personaje de Lilo en 2002 y ese mismo año dio vida al terrorífico personaje de Samara Morgan en la película ‘The Ring’, por el que obtuvo el premio ‘MTV Movie Award’ a Mejor Villana. Además, también dobló el personaje de Chihiro, la protagonista de la película ‘El Viaje de Chihiro’.

Tuvo problemas con la droga y fue detenida años atrás

Sin embargo, la vida de la joven no ha sido del todo fácil. Después de acabar poco a poco con su carrera cinematográfica, en 2017 comenzó a tener problemas con la justicia relacionados con su adicción con las drogas, por los que fue detenida y acusada de haber robado un coche y de abandonar a un hombre en un hospital que terminó falleciendo por una sobredosis, según confirma el medio ‘El País’.

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Su perfil de Instagram se ha llenado de muchos comentarios de sus seguidores donde dan el pésame a sus seres queridos al conocer la triste noticia de su fallecimiento y recordar sus imborrables intervenciones en el cine, sobre todo cuando apenas era una niña porque con el paso del tiempo, se desvinculó totalmente de su carrera y pasó más al anonimato.