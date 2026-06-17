Claudia Barraso 17 JUN 2026 - 20:05h.

Sus hijos han publicado un post de Instagram informando de que el entrenador llevaba tres años y medio luchando contra un cáncer de páncreas

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Una triste noticia ha conmocionado al mundo del fútbol: el exjugador del Rayo Vallecano, Éric Roy ha fallecido a los 58 años. Actualmente era entrenador del Brest francés, siendo una figura muy conocida en los últimos años, no solo por su paso en el equipo madrileño, sino por su papel como entrenador en el último club de su vida.

Su familia ha informado de la triste noticia a través de redes sociales: “Nos entristece profundamente comunicarles el fallecimiento de nuestro padre y marido, Éric Roy. Desde hace tres años y medio llevaba luchando contra un cáncer de páncreas. Durante todo este tiempo, siguió viviendo con una fuerza que aún nos impresiona, animado por el amor de su familia, por el fútbol, por su trabajo y por esa pasión que nunca abandonó”, publicaron en Instagram.

"Lo que logró en los últimos años seguirá siendo excepcional para nosotros. Superar esta difícil situación mientras apoyaba a su club, un equipo y una historia tan importante dice mucho de la persona que era. Mi padre era profundamente bondadoso, tierno, íntegro y honesto. Sabía cómo animar, guiar e impulsar a los demás a superarse y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Poseía altos estándares, pero era justo y humano", dice su familia en el post.

De la misma manera, en la publicación han hecho un homenaje a su paso por el Brest: "Fue una de las mejores etapas de su vida. Le brindó energía, alegría y una razón para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Había forjado un vínculo especial y maravilloso con sus jugadores". También han querido agradecer a la afición francesa "el apoyo, la pasión y el cariño" que recibió el entrenador: "Papá siempre nos decía que se llevaría esa canción que ustedes le cantaron a la tumba".

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El comunicado de sus tres hijos

Sus tres hijos, Victoria Rose, Markus y Loëtitia, han sido los encargados de trasmitir esta noticia a través de su perfil de Instagram: "Sabemos el inmenso vacío que dejarña, pero también sabemos el magnífico legado que nos deja. Un legado de pasión, lealtad, valentía, altos estándares, respeto y amor por el deporte. Para nosotros, su familia, sus amigos y todos los que lo amaron, seguirá siendo una profunda fuerte de inspiración".

Roy nació en Niza en 1967, donde desarrolló su carrera como centrocampista en equipos como el Niza, Toulon, Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, Sinderland, Troyes y el Rayo Vallecano, donde disputó hasta 400 partidos desde su llegada en la temporada 2001-2002 hasta el año 2004, colgando las botas con una gran trayectoria a su espalda.

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En enero de 2023 se puso al frente del equipo que luchó por evitar su descenso en la Ligue 1 y no solo lo consiguió, sino que clasificó al conjunto francés para la primera Liga de Campeones de su historia. Su fallecimiento ha dejado conmocionado a toda la plantilla y en general, deja un vacío en el futbol francés y en los aficionados del Rayo Vallecano, que recuerdan con mucho cariño todo lo que hizo por el equipo.