Claudia Barraso 17 JUN 2026 - 18:13h.

Ricardo Prim considera que la muerte de su hijo tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba "no fue un accidente": "Para mí fue un atentado"

El helicóptero en el que iban Gaspi y Oliver Tree explotó tras estrellarse: el dueño fue multado un año antes por ocultar documentación

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La muerte del youtuber Gaspi sigue conmocionando a muchos de sus seguidores, seres queridos y compañeros tras enterarse de que el helicóptero en el que viajaba junto al cantante Oliver Tree y el director argentino de videoclips Lucas Vignale sufrió un aparatoso accidente.

Las autoridades siguen tratando de aclarar lo ocurrido porque el choque fatal entre los dos helicópteros ha generado muchas incógnitas, más cuando se supo que el dueño de la aeronave en la que viajaban los fallecidos supuestamente se negó a mostrar libros, documentos contables e información a los agentes de inspección.

El padre del joven youtuber ha agradecido en una entrevista para el medio ‘Clarín’ a todos los vecinos el apoyo que la familia ha recibido durante todos estos días y ha confesado que siente que va a ser “muy difícil” vivir sin su hijo y que no va a poder verlo nunca más. El hombre sigue conmocionado tras enterarse de la triste noticia el pasado domingo y reconoce que no es capaz de asimilar el shock que ha provocado en la vida de su familia.

Ricardo Prim sigue buscando unas respuestas que todavía parecen no llegar sobre la inesperada muerte de su hijo y ha llegado a confesar que, tras las primeras informaciones que le va llegando “no fue un accidente”: “Para mí fue un atentado”, confiesa para el mismo medio.

Todo lo que se sabe de la investigación

Su dolor le ha llegado a plantear que el accidente no fuese algo casual, sino algo planeado que buscaba hacer daño a su hijo o a alguien que viajaba con él. Sin embargo, no tiene evidencias de ello, como tampoco parecen tenerlas el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña, que todavía sigue recabando pruebas para determinar los motivos del siniestro que acabó con la vida de seis personas.

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Edurado Cavaliere, secretario de Medio Ambiente de Río de Janeiro, ha comunicado que el perímetro del suceso dispone de muchos dispositivos de vigilancia cuyas grabaciones serán entregadas a la justicia con el objetivo de detallar la secuencia del impacto, tal y como confirma el medio ‘La Vanguardia’.

En la misma entrevista para el medio argentino, su padre recordó emotivamente a su hijo y todo el tiempo que pasó con él, explicando que se siente muy orgulloso de todo lo que consiguió Gaspi como youtuber y lo querido que era por todos sus seguidores: “En este momento tan deshumanizante, me pasó algo increíble. Me abracé con gente que no conozco. Gaspi nos humanizó más a todos. Soy fuerte, pero nunca pensé que me iba a sentir así”.