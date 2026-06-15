La familia de la actriz ha subido una publicación en Facebook para dar la noticia

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La actriz Anne Schedeen, la madre Kate Tanner en la serie Alf, ha muerto a los 77 años. Así lo ha anunciado la familia a través de las redes sociales: "Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias".

La familia de la actriz ha subido una publicación en Facebook para dar la noticia: "Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella". En la publicación no se ha revelado la causa de su muerte ni cuándo se produjo.

"Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor”, han resaltado en el comunicado.

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"Anne era una verdadera artista y amiga", sostiene su agente Tom Markley

Su agente, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, también se ha pronunciado tras su fallecimiento. "Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La echaré de menos", ha afirmado según informó The Hollywood Reporter.

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Anne Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 y creció en una granja a las afueras de Portland, en el estado de Oregón. Consiguió papeles en series como Paper Dolls (Muñecas de papel), Emergency! (¡Emergencia!) y Simon & Simon. Pero su fama llegó al interpretar a Kate Tanner en Alf.

La serie se emitió desde septiembre de 1986 a marzo de 1990 y dio lugar a otros programas, incluso una serie animada, según THR. Tal y como reveló la revista PEOPLE, la actriz pensaba que la serie era "una pesadilla técnica porque todo era extremadamente lento, caluroso y tedioso".

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"Si tenías una escena con Alf, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación. Algunos actores del reparto tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional", resalta THR.