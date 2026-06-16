Celia Molina 16 JUN 2026 - 11:58h.

John Davis era un youtuber estadounidense, querido y conocido por el canal de recetas de cocina que compartía con su madre

Gaspi, el youtuber de 23 años que ha muerto en un accidente de helicóptero en Brasil: su carrera y su relación con Ibai Llanos

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Tras la trágica muerte del youtuber Gaspi, que falleció, junto al cantante Oliver Tree y el director argentino de videoclips, Lucas Vignale, en un aparatoso accidente de helicóptero el pasado 14 de junio, la prensa estadounidense se ha hecho eco de otra triste noticia: la del fallecimiento a los 55 años del youtuber John Davis, protagonista del canal 'Coffe Time With John and Momma'.

Como bien dice el título de su canal ('Hora del café con John y Mamá'), el youtuber era muy querido y conocido por los vídeos de recetas de cocina, cafés y amenas charlas que protagonizaba junto a su madre, Frances Davis. Juntos acumularon más de 200.000 seguidores en Facebook e Youtube, conquistando al público con su relación cercana y las conversaciones sobre su vida cotidiana.

Y, por su puesto, también con la tranquila elaboración de sus platos caseros, que solían centrarse en los guisos al horno, steaks, ensaladas, así como todo tipo de bebidas y postres.

John cayó desplomado al suelo y murió

Desgraciadamente, en su ultima conexión en directo, John dijo que no se "sentía bien" y después cayó desplomado, según un informe de Oficina del Sheriff del condado de Campbell, Tennessee, donde madre e hijo residían. Según el mismo, un agente del condado respondió a una llamada por un "hombre que había dejado de respirar" en su domicilio. Al llegar allí, la policía y los servicios de emergencia declararon a Davis muerto en el lugar de los hechos.

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El informe añade que el youtuber padecía insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipertensión, diabetes y apnea obstructiva del sueño. Por todo ello, el forense del condado "no cree que haya nada sospechoso en las circunstancias que rodean la muerte".

La última publicación del creador del contenido, un vídeo de 39 minutos en el que ambos preparan una receta de tomate a la parmesana, se subió a las redes sociales el pasado 10 de junio.

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Padecía insuficiencia cardíaca, renal y diabetes

Diversos medios estadounidenses señalaron que el creador de contenido comenzó a sentirse mal durante la retransmisión en directo y se cayó al suelo poco después. El vídeo permanece publicado en su página de Facebook, donde John aparece, solo al principio, preparando la salsa de tomate. Después su madre, con un colorido vestido de verano, se sentó junto a él en la cocina, para rezar y probar el delicioso plato que habían preparado.

Con la muerte de Davis, se registra una semana negra en el mundo de los youtubers, todavía en shock por el fallecimiento del argentino Gaspi, que se hizo muy famoso en España tras participar en 'La Velada del Año', el evento de boxeo creado por Ibai Llanos.

Tanto él como el cantante estadounidense Oliver Tree murieron durante el pasado fin de semana, en el choque frontal de dos helicópteros que tuvo lugar en Brasil. Con ellos también iba el director de videoclips, Lucas Vignale, que había trabajado con músicos de la talla de Bizarrap.