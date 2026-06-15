Gonzalo Barquilla 15 JUN 2026 - 19:15h.

Las autoridades investigan el choque de dos helicópteros en Brasil que acabó con la vida de Gaspi, Oliver Tree y otras cuatro personas

Gaspi, el youtuber de 23 años que ha muerto en un accidente de helicóptero en Brasil: su carrera y su relación con Ibai Llanos

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El mundo de las redes sociales sigue consternado por el accidente entre dos helicópteros ocurrido en Brasil que acabó con la vida de seis personas, incluyendo al youtuber argentino Gaspi y al rapero estadounidense Oliver Tree. Las autoridades siguen tratando de esclarecer lo sucedido. Uno de los antecedentes que ha trascendido tras el siniestro es que el dueño de la aeronave en la que viajaban el streamer y el cantante fue multado el año pasado por supuestamente negarse a mostrar libros, documentos contables, información o estadísticas a los agentes de inspección.

Así lo recoge 'G1 O Globo'. Oswaldo de Luca Filho, propietario del Eurocopter AS 350 B2 (ahora denominado Airbus H125), quien no se encontraba viajando junto a las víctimas, recibió una sanción en julio de 2025. Los funcionarios consideraron que, al tratarse de la primera notificación, la multa aplicada era la mínima de 8.000 reales brasileños, equivalente a unos 1.300 euros.

Así fue el accidente de los dos helicópteros, en el que murieron Gaspi y Oliver Tree

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) se encarga de determinar las causas técnicas del choque, mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) audita la situación legal de las aeronaves y los pilotos involucrados, según ha informado la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).

Los hechos ocurrieron sobre las 08:59 horas de la mañana del domingo en la localidad de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. La colisión se produjo entre un Eurocopter AS 350 B2 y un Bell Helicopter 206B. En la primera aeronave, que se dirigía a Angra dos Reis, viajaban; Alexandre Souza, piloto; Gaspar Prim, el streamer conocido como Gaspi; Lucas Brito Chaves, productor brasileño conocido como Lucas Frota; Lucas Vignale, director argentino de vídeos musicales; y Nickel Oliver Tree, cantante y productor estadounidense. En la segunda, mientras, viajaba solo Charles Marsillac, piloto que falleció también en la colisión. En este caso, se dirigía a la microrregión de Serrana.

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Los dos helicópteros colisionaron por causas que siguen bajo investigación. El Eurocopter AS 350 B2, en el que viajaban Gaspi, Oliver y los productores, se estrelló en un terreno perteneciente a una antigua iglesia y alquilado por la empresa automovilística BYD, ubicado en la manzana de la Avenida das Américas, entre las calles Beth Lago y Rivadávia Campos. El helicóptero explotó tras el impacto y las llamas se propagaron a varios coches eléctricos, provocando nuevas detonaciones. La columna de humo se podía ver a kilómetros de distancia. Mientras, el Bell 206B sufrió un gran impacto cerca de la citada zona y no se incendió, pero el piloto falleció atrapado entre los restos.

Las colisiones en el aire entre dos aeronaves representan un fenómeno inusual en Brasil

El Eurocopter AS 350 B2, también conocido como 'Esquilo' o 'La ardilla', se encuentra entre los helicópteros más utilizados en el país y se emplea en diversas actividades, desde transporte ejecutivo hasta operaciones de seguridad pública, rescate y apoyo aéreo. El Bell 206B se fabricó en 1999 y es muy popular en operaciones civiles en todo el mundo. Este modelo se utiliza principalmente para el transporte de pasajeros, vuelos turísticos, entrenamiento de pilotos y servicios aéreos privados. Tenía capacidad para cinco personas, a pesar de que en este caso solo viajaba el piloto.

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A raíz de la tragedia, la ANAC ha emitido un comunicado oficial en el que lamenta el incidente y expresa su profunda solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas. Asimismo, el organismo ha aprovechado la coyuntura para recordar a los usuarios de la aviación general la importancia de verificar la regularidad de las compañías y de las aeronaves antes de realizar cualquier trayecto, una comprobación que puede gestionarse de forma directa a través de la plataforma oficial 'Voe Seguro'. En su nota, la ANAC ha sido tajante al subrayar que el transporte ilegal de pasajeros constituye un delito tipificado que pone vidas en riesgo de manera directa.

Los datos históricos arrojan luz sobre la excepcionalidad de un suceso de estas características. Según los registros del CENIPA, las colisiones en el aire entre dos aeronaves representan un fenómeno extremadamente inusual en la aviación brasileña. De hecho, en la última década este tipo de choques en pleno vuelo se ha reducido a casos muy contados, registrándose de manera oficial dos incidentes en 2016, uno en 2018, otro en 2019 y dos en lo que va de año, incluyendo este último desastre en Río de Janeiro.

Los seguidores de Gaspi rescatan escenas de sus últimos vídeos

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, ha desatado una profunda conmoción en las plataformas digitales, donde su legión de seguidores ha encontrado coincidencias llamativas en sus últimos vídeos. El foco se ha centrado especialmente en su cortometraje 'La vuelta de Gaspi', estrenado en YouTube el 23 de diciembre de 2024 para marcar su regreso a internet tras un largo retiro. Los fanáticos han viralizado una escena grabada en el interior de un taxi (minuto 05:30) donde se aprecian nítidamente los números 06 y 14, una combinación que coincide con la fecha del accidente, el 14 de junio. En esa misma secuencia, además, el creador de contenido hace una referencia al escritor Jorge Luis Borges, fallecido precisamente un 14 de junio de 1986.

Las redes sociales también han rescatado su vídeo 'Camino a la Velada', publicado en julio de 2025, señalando que justo en el minuto 14:06 el plano corta hacia la aparición de un helicóptero en pantalla; una serie de coincidencias que han sido muy comentadas en el entorno digital en medio del dolor de sus compañeros de profesión, quienes han inundado los perfiles públicos con mensajes de apoyo a la familia y elogios a su calidad humana. Entre ellos, Ibai Llanos, AuronPlay, La Cobra o Davoo Xeneize.

Este clima de luto también golpea con fuerza a la escena cultural de la región por la pérdida de los otros profesionales creativos a bordo, como el director de videoclips argentino Lucas Vignale o el DJ brasileño Lucas Brito Chaves. Este último, un experimentado productor de música electrónica que comenzó su carrera con apenas 12 años, había desarrollado gran parte de su trayectoria a caballo entre Miami y Los Ángeles, firmando proyectos con importantes sellos internacionales y actuando en salas de Europa y Estados Unidos. Su proyecto más reciente fue la grabación de una sesión de DJ en el entorno del Cristo Redentor, en diciembre de 2025, a poca distancia del punto de Río de Janeiro donde este domingo falleció.