Víctor WAO es el único superviviente del grupo de youtubers que han muerto en el accidente de helicóptero en Brasil: "Debía estar con vosotros"

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El accidente mortal que ha dejado seis víctimas tras el brutal choque entre dos helicópteros en Brasil continúa generando conmoción en las redes sociales. En la colisión entre las dos aeronaves fallecían el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, el productor argentino Lucas Vignale y otras tres personas.

Nada más conocerse la muerte de este grupo de jóvenes conocidos, los usuarios de las redes sociales se volcaban con mensajes en los que homenajeaban al youtuber, al productor y al cantante. Tres muertes que han dejado un vacío entre sus seguidores y de las que sus entornos más cercanos continúan intentando asimilar. Uno de ellos ha sido Victor WAO, el único superviviente del grupo de amigos.

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"Se suponía que debía estar con vosotros en ese helicóptero"

Este productor brasileño ha conseguido sobrevivir al accidente de helicóptero tras un vuelco inesperado de última hora. Según él mismo ha revelado, en los planes organizados también estaba previsto que él se subiese al helicóptero junto a Gaspi, Lucas Vignale y Oliver Tree.

Sin embargo, a última hora hubo un cambio de horas debido al miedo a volar que tiene Victor WAO. Al parecer y según ha confesado el mismo productor brasileño, fue el propio Lucas Vignale el que decidió contratar un coche para que llevase hasta Angra dos Reis, en Brasil, a su amigo y así no hacerle pasar por el mal trago de tener que subirse al helicóptero.

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Una decisión que le salvó la vida a última hora a Victor WAO y que ha hecho que ahora sea el único superviviente de su grupo de amigos.

"Se suponía que debía estar con vosotros en ese helicóptero, pero no fui en el último momento. Me dijiste que, como me daba miedo volar, habías conseguido un coche para llevarme a Angra", escribe en sus redes sociales el propio Victor WAO mientras se despide y rinde homenaje a su amigo Lucas Vignale.

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La publicación ha causado gran conmoción en las redes sociales donde miles de usuarios han dejado su like y la han comentado valorando el último gestoque tuvo Lucas Vignale con Victor WAO y que acabó salvándole la vida.

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La investigación

Mientras, la Policía Civil de Río de Janeiro continúa investigando el accidente entre los dos helicópteros. Precisamente, este lunes los agentes han confirmado la identidad de tres de los seis fallecidos, todos brasileños, tras la colisión de dos helicópteros ocurrida la víspera en la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes.

Se trata de los dos pilotos de las aeronaves, Charles Marsillac y Alexandre Souza, y el productor musical Lucas Brito.

Hasta el momento, las identidades de las tres víctimas extranjeras -el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, y el productor argentino Lucas Vignale- quienes figuraban en el manifiesto de vuelo de la aeronave, no se han confirmado.

No obstante, según el comunicado de la Policía, los peritos del Instituto Médico Legal ya recogieron material genético para intentar identificar a las víctimas extranjeras, cuyos cuerpos se encuentran carbonizados.

Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado, lo que ocasionó su incendio y la destrucción de unos veinte automóviles eléctricos. Allí viajaban el piloto y cuatro pasajeros, entre ellos, los tres extranjeros.

La segunda aeronave, que solo tenía al piloto como único tripulante, cayó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto.

Según el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, los helicópteros realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en el litoral de Río, y hacia la región de la sierra fluminense.

El cantante Oliver Tree, de 32 años, se encontraba en Brasil por una gira internacional. El intérprete de ‘Life Goes On’ y ‘Miss You’ dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

El youtuber argentino ‘Gaspi’, de 23 años, con más de dos millones de seguidores en redes sociales se hizo famoso por publicar producciones audiovisuales humorísticas, algunas irreverentes que provocaron que la plataforma las inhabilitara.