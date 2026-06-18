Los regalos de la realeza saudí a presidentes y primeros ministros no es nueva y muchos de ellos deciden cederlos

El PSOE considera "razonable" que Zapatero necesite tiempo para recopilar datos sobre las joyas halladas en su despacho

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En las últimas semanas, la actualidad judicial, política y periodística se centra en conocer la procedencia de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, hay que recordar que los regalos de la realeza saudí a presidentes y primeros ministros no es nueva. La cuestión es qué han hecho los líderes al recibirlos.

Los Obama fueron ejemplares y los entregaron a los Archivos Nacionales de Estados Unidos. También el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa las vendió por 400.000 dólares y donó el dinero a causas benéficas. El que tuvo problemas con la justicia fue el ultraconservador, Bolsonaro.

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Otros regalos a presidentes y a reyes

Agasajar con joyas a otros mandatarios es una costumbre de la monarquía Saudi. La familia Obama fue agasajada con joyas en varias ocasiones. Están catalogadas en un archivo estadounidense donde se puede ver una joya elaborada con diamantes y perlas y otro de accesorio de lujo fabricado con diamantes y esmeraldas valorados en más de un millón de dorales.

La familia Obama podría haberse quedado con ellas si hubieran pagado su precio de mercado, según la ley de estados Unidos, pero Barack Obama optó por entregarlos a los archivos y registros nacionales como los relojes de oro y plata y oro blanco o una palmera de diseño y de decoración de oro que le habían regalado al expresidente de EEUU.

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Tampoco el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se guardó en la caja fuerte el conjunto de oro, diamantes y esmeraldas que le regaló a su esposa el rey saudí en 2007. Correa decidió subastarlo y donar el dinero recibido a una causa benéfica.

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Por su parte, en 2023 la justicia de Brasil obligo al expresidente Jair Bolsonaro a devolver un paquete de joyas relojes, anillos y collares que fueron obsequio de Arabia Saudí y que, según algunas valoraciones, superaban los tres millones de dólares.

También los reyes de España, Felipe VI y Letizia, entregaron a Patrimonio, tal y como dicta las leyes españolas y las de la Casa Real, las joyas que les regalo en 2018 Mohamed bin Salmán, príncipe heredero Saudí.