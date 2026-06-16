El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, José Luis Calama, ha rechazado la solicitud del expresidente del Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero, bajo lupa por los posibles regalos institucionales: bajo su mandato creó el código de Buen Gobierno

Compartir







MadridEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la solicitud del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que no se le pregunte en su declaración de este miércoles como investigado por las joyas intervenidas por la Policía en el registro de su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros.

Así consta en un auto en el que el magistrado que investiga el 'caso Plus Ultra' explica que la citación no supone "merma real en su derecho de defensa" por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal, sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto de la imputación.

La Audiencia Nacional rechaza la petición de Zapatero y mantiene el interrogatorio sobre las joyas

Zapatero había pedido que en su declaración como investigado sólo se le interrogue respecto a su presunto papel en el rescate de la aerolínea, pero no sobre las joyas en la pieza separada abierta por presunto delitos fiscal y de contrabando, ya que considera necesario más tiempo para poder preparar su defensa.