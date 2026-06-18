Claudia Barraso 18 JUN 2026 - 19:21h.

El cantante y sus amigos celebraron la victoria de Colombia cantando a todo pulmón la canción de Aitana

Aitana pide ayuda a miles de personas para encontrar a una fan: "Me encantaría poder invitarla a un concierto"

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La victoria de Colombia en el Mundial 2026 ha dejado a muchas personalidades celebrando este gran debut que firmó con un triunfo ante Uzbekistán. Y una de las personas que más ha celebrado este primer partido ganado es Sebastián Yatra que lo ha hecho de una manera muy comentada y que no ha pasado desapercibida en redes sociales.

El vídeo que publicó Sebastián Yatra con sus amigos en un coche celebrando a viva voz la victoria de su país, se ha hecho viral en apenas unas horas, no solo por la euforia de todos los que viajaban en ese coche, sino por la canción que eligieron para cantar a todo pulmón expresando su felicidad absoluta: ‘Superestrella’, uno de los grandes éxitos de su exnovia Aitana Ocaña.

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Este vídeo lo ha subido el propio cantante en su perfil de TikTok que, lejos de esconderse entre el resto de sus amigos, miraba a cámara, cantando alto y claro mientras se sujetaba el pecho con la mano, sintiendo mucho cada una de las palabras de esa canción que tantos recuerdos le traen.

Yatra, sintiendo y bailando la canción de su exnovia

“Se la sabe, se la sabe”, dice uno de sus amigos mientras le señalan, pero parece que ellos no se sabían la letra de la canción tan bien como él, que incluso mientras cantaba la canción se ponía a bailarla con mímica imitando cada una de las palabras de la catalana.

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Y aunque Aitana ha preferido no reaccionar ante este vídeo tan comentado, quien sí lo ha hecho son los fans de todos ellos en la publicación del colombiano, que no podían creer ni lo que estaban viendo ni lo que estaban escuchando, pero es normal porque lo último que se ha hablado de esta relación tan polémica es lo que dijo la propia artista en el confesionario del concierto de Rosalía.

Aitana fue una de las famosas que pasó por el confesionario y no quiso dejar pasar la oportunidad de revelar uno de los mayores secretos de su relación con Sebastián Yatra y ese secreto era que el colombiano le dijo que a partir del año no podía asegurarle que le siguiese siendo fiel, lo que causó mucho revuelo entre todos los que acudieron al concierto y todos los que vieron el vídeo en redes sociales.