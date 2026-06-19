Lorena Romera 19 JUN 2026 - 16:42h.

El participante de 'LIDLT' se sincera sobre su crisis con Almudena Porras tras su paso por Honduras

La malagueña toma una importante decisión tras su paso por 'Supervivientes'

Compartir







Tras varios días de especulaciones y teorías en redes sociales sobre una posible ruptura, Borja Silva ha emitido un comunicado en el que confirma su crisis con Almudena Porras. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde ha reaparecido tras varios días sin actualizar su perfil. Consciente de la preocupación de sus seguidores, el que fuera concursante de 'Supervivientes' y participante de 'La isla de las tentaciones' se ha desahogado sobre el mal momento personal que atraviesa, que está pasando factura a su relación.

El de Huelva ha roto su silencio de manera rotunda, asumiendo el bache que atraviesa su noviazgo con la malagueña: "Os debo esta explicación. Hemos compartido momentos idílicos y momentos super bonitos, pero la realidad es que todas las relaciones pasan por momentos complicados... O en los que uno de los dos está peor anímicamente. En este caso soy yo".

PUEDE INTERESARTE Almudena Porras llora al hablar del complicado momento que atravesaba antes de 'Supervivientes'

Borja ha querido dejar muy claro que los problemas no se deben a una falta de sentimientos por parte de su pareja, sino a un proceso personal que arrastra desde que terminó su aventura en Honduras: "No tiene nada que ver con que ella me haya dejado de querer. Probablemente ella se encuentre sentimentalmente ahora mismo en el mejor momento de la relación y el que está mal soy yo. Desde que llegué de 'Supervivientes' no soy capaz de cuadrar mi cabeza. El mayor culpable de mi relación esté pasando un mal momento soy yo".

PUEDE INTERESARTE Darío Linero habla de su relación con Almudena Porras tras 'Supervivientes' y confiesa lo que siente

A pesar de lo complicado de la situación, el exsuperviviente ha querido desmentir de forma tajante una ruptura definitiva, confirmando que siguen unidos y tratando de salir adelante: "Sí, estoy en un mal momento con Almudena, pero también emocionalmente y conmigo mismo. Pero no, no lo hemos dejado y tampoco tengo ningún tipo de intención. Estamos luchando para cómo me encuentro y para cómo está afectando a la relación".

Canal de Whatsapp de Telecinco

El creador de contenido ha concluido su intervención reiterando la necesidad de empatía y agradeciendo el cariño de su comunidad en estos momentos tan convulsos: "Sí, estamos pasando por un momento complicado, pero también quiero recordaros que nada es como parece en redes. Nadie sabe realmente cómo estamos viviendo esta situación ni cómo la sentimos, más que nosotros dos. Solo quería agradeceros de corazón todo el apoyo, el cariño y el respeto que me estáis demostrando".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Unas palabras que coinciden con las últimas publicaciones de Almudena Porras, que lleva algunos días mostrándose algo más distante y desconectada de las redes sociales. Hace apenas unos días, la andaluza compartía un story en el que señalaba que era momento priorizar su bienestar, manifestando que se encuentra en un periodo de introspección y cuidado personal, "escuchando su cuerpo" para recuperarse por completo antes de retomar sus compromisos.