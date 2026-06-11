Lidia González 11 JUN 2026 - 09:01h.

El concursante de ‘Supervivientes’ se abre en canal para explicar cómo se siente tras haber compartido experiencia en Honduras con Almudena Porras

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Darío Linero llega desde Honduras para contar cómo ha sido su experiencia, pero especialmente, para sincerarse respecto a una de las personas más importantes de su vida. El andaluz habla de su relación con Almudena tras ‘Supervivientes’ y confiesa todo lo que siente. Después del emotivo reencuentro que han protagonizado, el influencer aclara cómo se encuentra la situación entre ellos y se abre en canal para contarlo todo. ¡Dale al play y no te pierdas lo que le pasa, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido se sienta frente a las cámaras de mtmad, con el corazón en la mano, para sincerarse respecto a todo lo que ha vivido con su expareja. “Es un sentimiento que hace mucho que no tenía”, comienza admitiendo el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ respecto a su relación con la influencer. Más sincero que nunca, cuenta cómo ha sido compartir esta aventura extrema junto a ella y desvela lo que opina del concurso que ha hecho.

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Con el corazón en la mano, el concursante de ‘Supervivientes’ habla claro sobre “el triángulo” que ha formado con Almudena Porras y Borja Silva y explica en qué punto se encuentra su situación. “Sabía que iba a necesitar su tiempo”, confiesa al hablar del cambio que se ha producido en su relación con la que fuera su pareja. Además, el creador de contenido, que ha desvelado el tatuaje que quiere hacerse, se abre como nunca para dedicarle unas emotivas palabras a la andaluza tras todo lo que ha pasado entre ellos: “Eres como familia”.

El complicado momento de Almudena Porras antes de ‘Supervivientes’

Almudena Porras también se ha sincerado por completo tras su gran aventura en Honduras, queriendo mostrar su lado más vulnerable. Por ello, la creadora de contenido destapa algo que no ha contado hasta ahora y confiesa el difícil momento que estaba atravesando antes de ‘Supervivientes’. Rota de dolor y sin poder contener las lágrimas, explica cómo llegó a tocar fondo y cuenta el motivo por el que se vio envuelta en esta situación. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!