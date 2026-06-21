El cantante malagueño presentó en Madrid su gira 'El niño del espacio'

Pablo López emociona en el Martín Carpena al cantar su himno del Unicaja de Málaga: "Siempre te llevo conmigo"

Compartir







MadridPablo López amenizó la noche en una de las veladas de 'Las Noches del Botánico'. El cantante malagueño presentó en Madrid su gira 'El niño del espacio' en un espectáculo en el que alternó sus temas más recientes con los grandes éxitos. El artista se mostró muy cercano con el público: improvisó, bromeó con ellos y volvió a conquistar a sus fans.

El momento más emotivo llegó en la despedida: el artista reunió a todos sus músicos en el centro del escenario y se fundió en un abrazo con todos ellos antes de saludar al público. Entre los asistentes que acabaron rendidos a sus pies estaba Eugenia Martínez de Irujo.

PUEDE INTERESARTE Dani Martín trae de vuelta a El Canto del Loco en su concierto en Córdoba y sorprende al público con la aparición de Fernando Tejero

"Él sí que es un artistazo y no Bad Bunny", dijo la aristócrata

La aristócrata disfrutó del concierto y llegó a subir al escenario, donde dijo una frase que ahora circula por las redes sociales: "Él sí que es un artistazo y no Bad Bunny". Su espontánea declaración llega unos días después de los conciertos del artista puertorriqueño en la capital.

Pablo López apuesta por los conciertos con un formato más íntimo, donde el protagonismo recae en las canciones, la interpretación y la conexión con el público. La frase de Eugenia podría interpretarse como una reivindicación del cantante que compone, toca y construye su show en el escenario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lo que sí quedó claro en el concierto de Pablo López es que dejó al público embelesado con un show que solo confirma lo que todos sabemos: sigue siendo uno de los directos más sólidos del panorama musical español.