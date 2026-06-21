El cantante, que se encuentra en la gira 25 Pts Años, ha realizado una celebración de toda una trayectoria en la música

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CórdobaDani Martín volvió a convertir su espectáculo en un recuerdo en el festival Córdoba Live. Antes de comenzar el concierto, hubo un homenaje explícito al exlíder de Extremoduro, Robe Iniesta. La velada estuvo marcada por la nostalgia, la emoción y el respeto: una declaración de principios antes de comenzar el show, según informa 'El Día de Córdoba'.

El cantante, que se encuentra en la gira 25 Pts Años , ha realizado una celebración de toda una trayectoria en la música. El público comenzó a gritar tras la aparición del artista, quien cantó las canciones que llevan más de 25 años acompañando a la vida de miles de personas.

Dani estuvo acompañado por una banda tan eficaz como Carlos Bueno al bajo, Jairo Ubiaño a la batería, Cris Méndez, Roberto Lavella y Paco Salazar a las guitarras, Iñaki García al piano y órgano Hammond y Luli Martín a los teclados.

Un concierto lleno de míticas canciones de Dani Martín

El arranque del concierto de Dani Martín estuvo dedicado a las míticas canciones: 'Zapatillas', 'Volverá', 'Canciones' y 'Besos'. Entre el público había adolescentes, padres y parejas que siguieron al artista durante más de una década.

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Uno de los primeros momentos más destacados llegó cuando el cantante decidió desviar los focos hacia quienes permanecen en la sombra: "Quiero que hagamos un aplauso muy fuerte a todos nuestros técnicos de sonido, de vídeo, de iluminación, a toda la gente de cámara, de seguridad, catering, la gente de nuestro merchandising que está ahí, a la gente que conduce los camiones, los autobuses, las furgonetas y que nunca veis".

Las primeras filas llevaban horas esperando bajo el intenso calor de junio y muchos estuvieron buena parte del día haciendo cola para asegurarse el sitio: "Gracias a los que sentís esto de la manera de hacer una cola y de estar pasando calor durante todo el día". Y el comentario arrancó varias sonrisas entre el público.

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“Soy muy afortunado por poder tener todo este público cada vez que vengo", confesó

Antes de interpretar Tal como eres, el cantante compartió una de esas historias que convierten sus conciertos en conversaciones abiertas con el público: "Siempre hay historias de artistas que me dan una pereza que flipas, pero esta es real". La noche avanzó alternando clásicos con canciones de su etapa en solitario como 'Cero', 'Que bonita la vida', '16 añitos', 'Me vuelves puto loco', 'Carpe Diem', 'Novedades Viernes' y 'Burning Man'.

“Soy muy afortunado por poder tener todo este público cada vez que vengo. Desde muy pequeñito perseguí mi sueño hasta el día de hoy con mucho respeto y con mucho esfuerzo", reconoció el artista. Poco después, profundizó más en esa declaración: "No soy un cantante excepcional, ni soy un músico excepcional, ni soy un escritor excepcional. Solamente soy alguien que ha perseguido su sueño con mucha perseverancia".

Dani Martín insistió en que todos tienen que perseguir sus sueños y recordó que jamás imaginó todo lo que ha cumplido ahora con la música: "Mi sueño se sigue haciendo realidad cada noche que va pasando. A veces estoy más gordo, a veces más delgado, pero siempre estáis aquí".

El momento más emotivo llegó cuando el artista recordó un viaje de infancia a Córdoba junto a sus padres. Habló de las calles de la Judería, de las naranjas caídas en el suelo, de la Mezquita y de la impresión que aquella ciudad dejó en él cuando era apenas un niño. “Treinta y tantos años después estamos en esta ciudad mágica”, dijo antes de anunciar una gran sorpresa.

Fernando Tejero, la aparición estrella del show

Fernando Tejero apareció en el escenario y la ovación empezó antes de que llegase al centro del escenario. Juntos interpretaron Puede ser, convirtiendo la canción en uno de los momentos más especiales del concierto. Dani recordó la llegada de Tejero a Madrid, elogió el trabajo que ha desarrollado durante toda su carrera y pidió un aplauso para su familia.

Segundos después, el ambiente se cargó de una gran emoción con las palabras del cantante para los padres del actor, sobre todo para su padre, que murió recientemente. Tejero dedicó la interpretación de 'Puede ser' a su padre. Y, en la recta final del concierto, la intensidad emocional aumentó con los grandes himnos sentimentales del pop español como 'La madre de José', 'Volver a disfrutar' y 'Una foto en blanco y negro'.

El desenlace llegó con 'La suerte de mi vida', 'El último día de nuestras vidas' e 'Insoportable'. La última canción convirtió el Córdoba Live en una celebración de aquellos tiempos que tuvieron sus canciones como la melodía de sus vidas.