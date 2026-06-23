El sobrino del rey Federico X lanza una docuserie en la que se abre en canal sobre el momento en el que Margarita II decidió despojarle de su título como príncipe

El rey Federico se desvincula de su madre Margarita II al reintegrar a sus sobrinos despojados de títulos en la realeza

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Durante años guardó silencio. Mientras la polémica decisión de su abuela, la reina Margarita II de Dinamarca, sacudía a la familia real danesa y ocupaba titulares en toda Europa, Nicolás de Dinamarca optó por mantenerse al margen. Ahora, más de tres años después de perder su condición de príncipe, el nieto mayor de la exmonarca ha decidido hablar por primera vez sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida.

Lo ha hecho en 'Nikolai', una docuserie emitida por la cadena danesa TV2 en la que el joven aristócrata conde de Monpezat abre las puertas de su vida privada y reflexiona sobre las consecuencias que tuvo para él dejar de formar parte del núcleo oficial de la Corona danesa.

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Se trata de la primera vez que el primogénito de Joaquín de Dinamarca, hermano menor del actual rey Federico X, y de Alexandra de Frederiksborg ofrece unas declaraciones tan sinceras hasta la fecha de uno de los grandes damnificados de la reforma emprendida por Margarita II.

La vida de Nicolás de Dinamarca tras ser despojado de sus títulos y cuál fue su reacción

Hasta ahora, el joven de 26 años apenas había realizado comentarios sobre aquel episodio. El joven admite por primera vez que el proceso fue mucho más difícil de lo que había dejado entrever. "Tanto mi vida como el papel que antes desempeñaba han cambiado. Se tomó una decisión en mi nombre, y eso nunca es agradable, por supuesto", afirma ante las cámaras.

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La frase resume el sentimiento que le acompañó durante aquellos meses: la sensación de que una decisión trascendental sobre su identidad y su futuro fue adoptada sin que él pudiera intervenir.

La declaración más llamativa del documental llega cuando Nicolás describe cómo vivió internamente aquella pérdida. El conde de Monpezat llega a definir lo sucedido como un auténtico "destierro".

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Aunque evita cargar directamente contra su abuela o contra la institución, deja claro la difícil situación que le provocó dejar de ser príncipe de Dinamarca.

Ante ello, decidió comenzar una nueva vida y buscar otro camino. "Intento sacar provecho de las cosas y verlas desde una perspectiva positiva. Ahora estoy en proceso de encontrar mi propio camino, con el rol y las circunstancias que tengo", explica.

Uno de los argumentos utilizados por Margarita II para justificar la retirada de los títulos fue que sus nietos tendrían más libertad para construir sus propias carreras. Curiosamente, Nicolás reconoce que nunca sintió que ser príncipe hubiese supuesto una limitación para él. "En un futuro tendré más libertad, aunque nunca antes me había sentido restringido", subraya.

La docuserie también muestra el proceso de transformación personal que ha vivido desde entonces. Nicolás se ha convertido en un modelo internacional, ha trabajado con importantes marcas de moda y ha crecido como creador de contenido. Además, comparte protagonismo con su pareja, la empresaria y diseñadora Benedikte Thoustrup.

El objetivo del documental, según explica él mismo, es mostrar una faceta desconocida para el público. "Quiero mostrar, por una vez, una faceta más personal de mí mismo. Una faceta que el público quizás no conozca tan bien", afirma.

La decisión que sacudió a la familia real

Durante muchos años, Nicolás William Alexander Frederik fue considerado uno de los miembros más populares de la familia real danesa. Sin embargo, el rumbo de su vida cambió radicalmente en septiembre de 2022.

Aquel año, la reina Margarita anunció una medida histórica: los cuatro hijos del príncipe Joaquín dejarían de ser príncipes y princesas de Dinamarca a partir del 1 de enero de 2023. La decisión afectó a Nicolás, Félix, Henrik y Atenea.

La Casa Real explicó entonces que la medida buscaba permitir que los jóvenes pudieran desarrollar sus vidas con mayor libertad, alejados de las obligaciones institucionales que implica pertenecer oficialmente a la monarquía.

Desde ese momento pasaron a utilizar exclusivamente sus títulos de condes y condesa de Monpezat, heredados de su abuelo, el príncipe Enrique.

La explicación oficial no evitó una crisis familiar. El príncipe Joaquín denunció públicamente el sufrimiento que la decisión había provocado en sus hijos. Su exemujer, Alexandra, aseguró que los jóvenes estaban "tristes" y "en estado de shock". La propia Margarita II terminó reconociendo meses después que había subestimado el impacto emocional que tendría la medida sobre la familia.

Pese a que ha sido ahora cuando Nicolás se ha sincerado y ha querido mostrar sus sentimientos, ya había reaccionado públicamente cuando el cambio se hizo efectivo en enero de 2023. Entonces reconoció que estaba viviendo una situación difícil.

"Es una sensación extraña y una experiencia que hubiera preferido no tener", declaró en aquel momento. Aun así, también dejó claro que nunca renegaría de su pasado. "Durante el resto de mi vida, estaré orgulloso de los años en los que se me permitió ser príncipe de Dinamarca", aseveró entonces.

El gesto reconciliador de Federico X

La llegada de Federico X al trono en enero de 2024 ayudó a rebajar las tensiones familiares.

El actual rey protagonizó un importante gesto de acercamiento hacia sus sobrinos cuando, el 26 de mayo de 2025, concedió a Nicolás y a su hermano Félix la Gran Cruz de la Orden de Dannebrog, una de las máximas distinciones honoríficas de Dinamarca.

Aunque el reconocimiento no les devolvía su condición de príncipes, sí suponía una señal pública de respeto y de integración dentro de la familia real.