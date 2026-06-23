Juan Tejón 23 JUN 2026 - 16:46h.

Casco, chaleco, guantes, cazadora o zapatos cerrados, las nuevas medidas de seguridad de la DGT para aumentar la seguridad en patinetes, bicicletas o motos

El Gobierno fija en 15 años la edad mínima para conducir patinetes y establece el uso obligatorio de casco

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación del Reglamento General de Circulación destinada a reforzar la seguridad de los usuarios vulnerables como son los conductores de patinetes, bicicletas y motos. Para los profesionales se trata de una medida positiva, aunque los usuarios ven problemas para adaptarse a los nuevos requisitos.

Adiós a llevar una moto con chanclas

Joan vende patinetes eléctricos y tiene claro que la seguridad será, a partir de ahora, un argumento de venta. “Siempre recomiendo sobre todo los de integrales”, afirma mientras muestra los nuevos modelos de cascos. También comenzará a ofrecer chalecos reflectantes, igual que Sergio, que en Sevilla ya comercializa cascos homologados, obligatorios allí desde principios de año. “Principalmente porque protegen de cualquier tipo de golpe, aunque no protegen mucho el mentón”, explica.

Las nuevas exigencias no convencen a todos. Un viandante reconoce que “el tema del casco puede suponer un poco un freno al uso más habitual de la bicicleta”. Entre los propios usuarios, las quejas se repiten: “me molesta un poco aquí y se me lo quito, se me lo pongo”.

Los 'riders', protagonistas habituales de conflictos con los conductores, también deberán asumir más medidas de seguridad, algo que muchos automovilistas celebran. “No miden el peligro, van a una velocidad, están todo el día con prisa”, denuncia un conductor.

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En el caso de las motos, conducir en chanclas pasará definitivamente a la historia. “El zapato siempre cerrado y normalmente también suelo usar unas botas”, comenta un motorista que ya se ha acostumbrado a una protección más estricta.

Las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de octubre y afectan de forma directa a conductores de patinetes eléctricos, bicicletas y motocicletas, con cambios que buscan reducir la siniestralidad y mejorar la convivencia en las vías urbanas e interurbanas.

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Nuevas normas de seguridad

Los vehículos de movilidad personal, especialmente los patinetes, incorporan varias obligaciones nuevas:

Casco obligatorio para todos los conductores.

para todos los conductores. Uso de elementos reflectantes de noche o en condiciones de baja visibilidad.

de noche o en condiciones de baja visibilidad. Para quienes utilizan el patinete en su actividad profesional, el reflectante será obligatorio en todo momento .

. Edad mínima de 15 años para conducir un vehículo de movilidad personal.

para conducir un vehículo de movilidad personal. Alumbrado siempre encendido .

. Se permite su circulación fuera de la ciudad únicamente por vías segregadas, como carriles bici o vías ciclistas.

La reforma introduce cambios relevantes para la circulación de bicicletas:

El conductor que adelante a un ciclista deberá reducir su velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite de la vía .

. En calzadas con más de un carril por sentido, el adelantamiento deberá hacerse cambiando completamente de carril , no solo manteniendo 1,5 metros de separación.

, no solo manteniendo 1,5 metros de separación. Se eliminan las exenciones de uso de casco en vías interurbanas.

Los ciclistas que trabajen como riders deberán llevar casco obligatorio y chaleco reflectante.

En vías urbanas, se incorporan normas específicas:

Los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril .

. Los vehículos a motor deberán mantener al menos 5 metros de distancia con los ciclistas que circulen delante en el mismo carril.

con los ciclistas que circulen delante en el mismo carril. En vías de un solo carril limitadas a 30 km/h o menos, los ayuntamientos podrán permitir la circulación en doble sentido, previa señalización.

Las motos también incorporan cambios importantes: