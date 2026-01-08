Los benjamines de la familia real danesa alcanzan un año más de vida aún sin desempeñar un papel institucional formal en la monarquía

Christian de Dinamarca cumple 20 años en plena formación militar como la princesa Leonor: así es su vida sentimental

Este jueves 8 de enero marca una fecha especial en la Casa Real de Dinamarca: los príncipes Vincent y Josephine, hijos mellizos de los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, cumplen 15 años, consolidándose como dos de las figuras más queridas y discretas de la monarquía nórdica.

Inevitablemente, su cumpleaños siempre atrae la atención de los medios y de los aficionados a la realeza, no solo por la celebración en sí, sino por cómo estos jóvenes están transitando de la infancia a la adolescencia, ocupando respectivamente el tercer y cuarto lugar en la línea de sucesión al trono tras su hermano mayor Christian y su hermana Isabella.

Con apenas 26 minutos de diferencia, Vincent Frederik Minik Alexander y Josephine Sophia Ivalo Mathilda llegaron al mundo el 8 de enero de 2011 en el Rigshospitalet de Copenhague, siendo Vincent el primero en nacer.

Su llegada marcó un antes y un después en la familia real: fue la primera vez en casi cuatro siglos que la corona danesa registraba el alumbramiento de mellizos en la línea de sucesión directa. Desde entonces, ambos han ostentado los títulos de príncipe y princesa de Dinamarca así como de conde y condesa de Monpezat, con el tratamiento de Alteza Real.

Su formación

Aunque comenzaron sus estudios juntos, asistiendo al colegio Tranegårdsskolen, los monarcas han querido que cada uno siga su propio camino.

Josephine se trasladó en 2023 a la escuela privada Kildegård Privatskole, y el año pasado decidió dar un cambio radical a su vida mudándose al internado Spir Efterskole, fundado por un amigo de su padre en el sureste de Jutlandia -la región más extensa de Dinamarca en la que reside el 60% de la población danesa- para continuar sus estudios. Esto la convierte en la primera de los hijos reales daneses en vivir lejos de su familia por motivos académicos.

Allí desarrolla sus intereses en Arte, Teatro y Deportes, tres de las ocho ramas que oferta el centro. Cabe recordar que la joven 'royal' ha participado en funciones de teatro y que incluso ha trabajado en series danesas.

Además, la princesa ha mostrado su interés en los deportes, implicándose en actividades físicas como la Royal Run. En este sentido, la escuela ofrece una dieta "baja en grasas y nutricionalmente correcta, adaptada al grupo objetivo de jóvenes de entre 13 y 17 años que son físicamente activos".

Mientras tanto, Vincent permanece en Tranegårdsskolen, ubicado en Gentofte, al norte de Copenhague, manteniendo su rutina habitual. Esta separación en distintos centros refleja el deseo de los soberanos de que ambos desarrollen sus talentos y personalidades sin la comparación que a menudo les acompaña como mellizos.

Su vida más allá de lo académico

Aunque todavía adolescentes, Vincent y Josephine comparten algunos intereses típicos de su edad, especialmente en el ámbito deportivo. Ambos disfrutan de actividades como tenis, equitación, esquí y carreras, impulsadas por sus padres.

La familia participa todos los años en eventos como la Royal Run, una carrera iniciada por el rey Federico X donde los jóvenes han recogido medallas y recorrido entre 2 y 10 kilómetros.

Hasta ahora, no desempeñan un papel institucional formal en la monarquía, dado que aún son menores y no han asumido compromisos oficiales de representación a gran escala.

No obstante, ocasionalmente aparecen con sus padres en eventos públicos y celebraciones, lo que ayuda a mantener visible a los miembros más jóvenes de la familia real en la esfera pública sin sobreexponerlos. Y aunque aún falta mucho para que asuman responsabilidades institucionales relevantes, su vida sigue siendo objeto de interés tanto por los daneses como por los amantes de las monarquías europeas.