Muere una niña de tres años ahogada tras caer a una piscina en Málaga

La menor se encontraba en una finca junto con su familia cuando cayó a la piscina

La propia familia evacuó a la menor al centro hospitalario, donde finalmente ha fallecido

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MálagaUna niña de tres años ha fallecido tras ahogarse en una piscina en la provincia de Málaga. La menor permanecía ingresada en estado crítico en el Hospital Valle del Guadalhorce, donde finalmente ha fallecido.

El trágico suceso ocurrió el pasado domingo por la tarde, cuando la menor se encontraba en una finca junto con su familia. Al parecer, la niña cayó a la piscina y todo apunta a que se trata de un accidente. La propia familia evacuó a la menor al centro hospitalario.

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Cuando llegó al centro hospitalario la menor ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria y, a pesar de los intentos por reanimarla, los médicos no pudieron salvarla.

Desde el hospital se avisó al servicio de Emergencias 112 y se solicitó la presencia de la Guardia Civil por la acumulación de familiares en el centro hospitalario, según han señalado a EFE un portavoz del centro operativo.

Ahogamientos en piscinas

El sábado, otra niña de 4 años fallecía tras ser rescatada de la piscina de un hotel en Playa Blanca (Lanzarote) con signos de ahogamiento, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112. En concreto, los hechos tuvieron lugar sobre las 13.30 horas, cuando una llamada alertó de que habían sacado del agua a una menor que precisaba asistencia sanitaria urgente.

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Otro niño de tres años que acabó herido crítico tras ahogarse en la piscina de una finca de Santa Margalida está en muerte cerebral en el hospital Son Espases. El menor de nacionalidad danesa sufrió lesiones que han resultado incompatibles con la vida.