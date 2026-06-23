El juez amplía la investigación por presunta estafa procesal en torno al concurso de acreedores de Urbas

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El juzgado de instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, ha ampliado la investigación derivada de la querella presentada por Urbas contra el fondo luxemburgués Roundshield por un presunto delito de estafa procesal. En un auto fechado el pasado 18 de junio, el juez ha acordado incluir como investigados a dos socios del despacho Abencys, al apreciar una posible "participación activa" en los hechos descritos en la querella.

Los citados son Luis Martín Bernardo, socio director del bufete, y Carlos Alberto Grande Granda, también socio de la firma, quienes han sido convocados a declarar el próximo 29 de junio. La investigación tiene su origen en el proceso concursal de Urbas, empresa dedicada a infraestructuras, promoción inmobiliaria, energías renovables y servicios. La compañía se declaró en concurso de acreedores el pasado mes de septiembre, aunque se había comprometido a desistir del procedimiento si lograba sacar adelante un plan de reestructuración.

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Sin embargo, dicho plan se vio comprometido después de que unos activos que habían servido como garantía de un préstamo fueran valorados en cero euros, circunstancia que motivó la presentación de la querella contra Roundshield y varias sociedades vinculadas al fondo.

La denuncia fue admitida a trámite en diciembre de 2025 por el magistrado Juan Carlos Peinado, y en ella Urbas acusa al fondo de haber incurrido en una presunta estafa procesal al asignar un valor nulo a dichos activos.

La ampliación de la investigación

En la ampliación de la querella, la compañía sostiene que RS Lender, sociedad dependiente de Roundshield, habría intentado impedir que se incorporara a la causa un informe elaborado por Price Waterhouse Coopers (PwC).

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Asimismo, el escrito apunta a una posible relación de Auren Kepler con hechos anteriores a su designación como administradores concursales y detalla diversas actuaciones vinculadas con el nombramiento del auditor.

Como parte de las diligencias, el magistrado ha solicitado al Juzgado Mercantil número 2 de Madrid, encargado del concurso de acreedores de Urbas, copia de todas las comunicaciones mantenidas por los administradores concursales en relación con el preconcurso y el concurso. El juez también ha requerido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que remita toda la documentación, correos electrónicos, informes y comunicaciones relacionadas con la designación de Auren Kepler Kast como administración concursal de Urbas, así como el procedimiento seguido para su selección.

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De igual forma, ha solicitado información al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para conocer si existen actuaciones de supervisión, revisión o control sobre la firma auditora A Worldwide Audit Assurance, encargada de revisar las cuentas de Urbas correspondientes al ejercicio de 2023.

La respuesta de Abencys

Tras conocerse la decisión judicial, Abencys, despacho especializado en procesos de reestructuración empresarial, ha asegurado en un comunicado que la querella "carece de fundamento jurídico".

La firma subraya que su labor profesional se ha limitado al asesoramiento de sociedades vinculadas a RS Lender, y no directamente a Roundshield Partners, además de remarcar que no ha ejecutado ninguna garantía relacionada con este asunto.

Asimismo, recuerda que RS Lender ha emprendido distintas acciones legales en defensa de sus intereses, entre ellas una querella por presunta prevaricación contra el juez instructor, al considerar que determinadas resoluciones adoptadas en el procedimiento habrían sido arbitrarias.

Por último, Abencys destaca que su relación con los administradores concursales de Urbas, con quienes asegura no mantener actualmente ningún vínculo, ha sido "estrictamente profesional".