Pedro Jiménez 23 JUN 2026 - 18:32h.

Traición en Cantora: Pinocho fue desleal a su mujer con Laura Cuevas

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"Una infidelidad en Cantora": así ha comenzado César Muñoz una información que posteriormente se ha desarrollado en detalle y que afecta directamente a la mítica finca de Isabel Pantoja. Y es que dos personas del mundo Pantoja, Laura Cuevas y Luis Vicente 'Pinocho' (el hermano no reconocido de Anabel Pantoja), han mantenido una relación "absolutamente prohibida". Mientras que él está casado y lo han echado de casa, ella -parece ser- que habría sido el detonante de todo. Pero ha sido en el momento en el que ella se lo ha contado a su mujer cuando ha estallado todo por los aires.

Leticia Requejo, colaboradora de 'El tiempo justo', ha dado todos los detalles al respecto, recordando que ambos se conocieron hace 20 años en Cantora, perdiendo posteriormente el contacto pero retomándolo más adelante, concretamente hace cuatro meses, vía redes sociales: "Empiezan a tontear mientras él sigue con su mujer y hace un mes deciden verse por primera vez".

A raíz de ahí, en donde se empiezan a ver de manera asidua en Sevilla, ambos quieren dar un paso más y materializan un viaje juntos a Madrid... ¡hace tan solo una semana! Y a escondidas de la mujer de Luis: "Pinocho le promete amor eterno a Laura, dice que va a dejar a su mujer, que Laura Cuevas es la mujer de su vida y que está dispuesto a empezar una vida con ella". Además, como apunte, Leticia Requejo señala el claro contraste de ambos en lo que tienen: "Luis ve en esto un negocio y Laura ve un amor".

La drástica decisión de Laura Cuevas

Pero es hace cuatro días cuando Laura Cuevas toma una decisión debido que se "siente engañada": "Decide ponerse en contacto con la mujer de Pinocho y le cuenta todo".

Más adelante hemos podido saber que Laura Cuevas estará presente en el plató de 'El tiempo justo' este mismo miércoles, aportando todo tipo de pruebas y explicaciones.