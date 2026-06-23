Pedro Jiménez 23 JUN 2026 - 17:26h.

La influencer y maquilladora profesional española de 23 años se viste de superestrella a golpe de billetera

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'El tiempo justo' ha emitido unas imágenes de Juls Janeiro, hija mayor del torero Jesulín de Ubrique y de María José Campanario, paseando como una auténtica estrella. Como podemos ver en las imágenes, la televisiva aparece dando una vuelta entre tiendas de lujo por Madrid, aislada completamente de las críticas y disfrutando haciendo lo que más le gusta.

Además, podemos ver que llega a acumular hasta seis bolsas, yendo de un lado a otro y, en un momento dado, acudiendo al coche para dejar todo lo que ha comprado.

Las reacciones se suceden en el plató de 'El tiempo justo'

Las reacciones en el plató de 'El tiempo justo' se han sucedido, con Leticia Requejo recordando a todos que Juls Janeiro "acaba de cobrar de una exclusiva y de un programa en el que ha participado". "Luego no lo luce, va más normalita", ha dicho Marta López.

Gloria Camila se ha puesto en su lugar, asegurando que le parece genial que invierta el dinero que gana en lo que quiera: "Si le gusta comprar lujo, que compre lujo".