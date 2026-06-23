Pedro Jiménez 23 JUN 2026 - 17:54h.

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La ruptura de Ana Mena y Óscar Casas hace apenas 24 horas pilló a todo el mundo desprevenido, pero gracias a 'El tiempo justo' podemos saber que la joven cantante ya tiene una nueva ilusión. El programa de Telecinco ha avanzado la portada que 'Diez minutos' llevará este miércoles, en exclusiva, en donde Ana Mena aparece con uno de los rostros más conocidos del deporte español.

Y es que estas imágenes, sin duda, comprometen y mucho a la cantante y actriz, que se encuentra en un ambiente distendido con el deportista Carlos Alcaraz, muy relajada y con una actitud muy cómplice.

Ana Mena, con el "radar abierto"

Luis Pliego, director de 'Lecturas', ha avanzado que en dichas fotografías -que generarán todo tipo de reacciones entre los televidentes- ambos se encuentran en un partido de tenis: "Es ella la que se acerca a conocer y presentarse a Carlos Alcaraz. Ella ya tiene el radar abierto. No te creas que Ana Mena se ha quedado llorando en casa".

Hay que recordar que ya en 2023 se habló de una posible relación entre Ana Mena y Carlos Alcaraz, desmintiendo el círculo del deportista dicho romance. Además, ambos tienen amigos en común, por lo que se han visto más de una vez pero siempre en presencia de otras personas.

Lo que está claro es que la complicidad entre ambos es clara. Ahora, habrá que esperar para saber lo que hay entre los dos y si realmente todo lo que tienen va a más que una simple amistad.

Los motivos de la ruptura entre Ana Mena y Óscar Casas

En 'El tiempo justo' se han analizado los que pueden ser los motivos de la ruptura entre Ana Mena y Óscar Casas. ¿Quieres saberlos? ¡Dale play al vídeo y descúbrelos!