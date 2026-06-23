La tonadillera ha cancelado definitivamente su concierto en el Icónica Fest de Sevilla después de que Il Divo anunciara su retirada de la colaboración

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Todo estaba preparado para que Isabel Pantoja cantara en el Auditorio de Sevilla el próximo 27 de junio, en uno de los conciertos del Icónica Fest. Sin embargo, todo ha cambiado desde que Il Divo anunciara por sorpresa que se retiraba de la colaboración que iba a realizar con la tonadillera.

La artista ha emitido un comunicado en el que anuncia que cancela definitivamente el concierto, ya que la empresa no lo confirma al 100%.

Kike Calleja: "La empresa que llevaba a Il Divo, que podrían estar reclamando 900 entradas, que serían unos 40.000 euros"

Kike Calleja ha desvelado en ‘Vamos a ver’ el verdadero motivo por el que Il Divo decidió retirarse de este concierto: “En el comunicado se hablan de diferentes discrepancias, las versiones que están circulando apuntan a un motivo económico, no por culpa de Isabel Pantoja, sino por parte de la empresa que llevaba a Il Divo, que podrían estar reclamando 900 entradas, que serían unos 40.000 euros, ese sería uno de los motivos”.

Además, explica cuál es el motivo que le trasladan a él por el que se retira el grupo del concierto: “Pero el motivo por el que comentan por el que no actúan, a pesar de la ruptura que hubo por el videoclip, es que hay alguien del entorno de Isabel Pantoja que traicionó a la cantante, que contó cosas que no tenía que contar al equipo de Il Divo. Il Divo cancela al conocer el pasado de Isabel Pantoja”.