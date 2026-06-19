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Violeta Mangriñán, influencer y empresaria, la ha liado en redes sociales a raíz del último regalo que le ha hecho su pareja, Fabio Colloricchio. Lo que comenzó como una anécdota para sus seguidores, ha terminado generando una intensa polémica.

Con la llegada del Mundial, muchos aficionados al fútbol están pendientes de cada partido que se disputa. En este caso, Fabio, novio de la exconcursante de 'Supervivientes' y padre de sus dos hijas, también se ha sumado a la fiebre futbolera y no quiere perderse ningún encuentro.

"El lunes se fue a las 17:00 horas y volvió a las 21:30 después de ver dos partidos de fútbol en casa de un amigo. Ayer se fue a las 23:30 y volvió a las 4:10 de la madrugada, y siguió viendo fútbol aquí en casa hasta las cuatro y pico de la mañana", explicaba la influencer a través de sus redes sociales, mostrando con humor cómo está viviendo estos días marcados por la competición.

Como gesto para intentar suavizar la situación, Fabio Colloricchio le regaló una flor acompañada de un mensaje que no tardó en hacerse viral: "Para que me dejes ver tranquilo el Mundial". Por su parte, la empresaria aseguró que se siente identificada con muchas mujeres que, como ella, están viendo cómo sus parejas dedican gran parte de su tiempo libre a seguir el torneo.

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Fabio Colloricchio, a Violeta Mangriñán: "Para que me dejes ver tranquilo el Mundial"

Tras la polémica generada en redes, los colaboradores del programa 'Vamos a Ver' se han pronunciado. Carmen Borrego tachaba de antiguo y machista el mensaje que lanza Violeta publicando este vídeo: "Ella también puede irse a ver el fútbol con el marido y los amigos si quiere".

Por otra parte, Pepe del Real considera que ambos habían "metido la pata" al compartir la situación públicamente. "Ella lo hace como una gracia, y de gracia tiene poco", afirma el colaborador. Bibiana Fernández afirma que Violeta ha hecho el vídeo para contar la situación desde un tono jocoso: "Realmente lo que viene a decir es que está más tiempo viendo el fútbol que con ella"”.

Mientras tanto, el debate continúa abierto en redes sociales, donde hay quienes lo ven como una simple broma de pareja, mientras que otros creen que el mensaje refleja estereotipos anticuados.