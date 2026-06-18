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'Vamos a Ver' desvela todos los detalles que se conocen de la supuesta nueva relación de Shakira

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Manuel García- Rulfo es el nombre del presunto nuevo romance en la vida de Shakira. Se trata de un reconocido actor mexicano que ha ganado relevancia en Hollywood gracias a su participación en importantes producciones cinematográficas y televisivas.

Las especulaciones comenzaron después de que la cantante subiese un vídeo bailando salsa tras una cena en un hotel de Los Ángeles.

García-Rulfo, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 25 de febrero de 1981, inició su carrera en el cine mexicano antes de dar el salto a la industria estadounidense. Ha participado en películas como 'Los siete magníficos', 'Asesinato en el Orient Express' o 'A Man Called Otto'. Su mayor reconocimiento internacional llegó gracias a su papel en 'The Lincoln Lawyer'.

Manuel García- Rulfo ha participado en reconocidas películas como 'Asesinato en el Orient Express'

El actor mantiene un estrecho vínculo con la cultura mexicana al ser sobrino nieto del reconocido escritor Juan Rulfo. El actor cuenta con un perfil discreto y reservado manteniendo su vida privada alejada de los focos mediáticos. Eso ha hecho despertar, aún más, el interés del público.

La última relación conocida del intérprete fue con la modelo Audrey McGraw. Tras el fin de esa relación a comienzos de 2026, García-Rulfo no había sido relacionado con ninguna otra pareja. Por su parte, Shakira había manifestado anteriormente que no se encontraba buscando una relación sentimental.

Por ahora, ni la cantante colombiana ni el actor mexicano han realizado declaraciones sobre presunta su relación.