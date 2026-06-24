Natalia Sette 24 JUN 2026 - 17:39h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' habla claro sobre su fuente de ingresos y responde tajante a los comentarios negativos que recibe

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Daniela Requena ha decidido responder muy tajante a todos aquellos que no paran de criticar su estilo de vida. La exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ comparte con sus seguidores a través de sus perfiles de redes sociales una vida llena de lujos entre viajes, operaciones y compras caras. Su comunidad se pregunta constantemente, de malas maneras, cómo se lo costea y ella lo ha aclarado.

Daniela se hizo famosa a través de su Tik Tok por dar visibilidad a todo lo que sufren las personas transexuales. Esa fama la llevó a participar en el reality de ‘Pesadilla en el paraíso’ lo que la hizo conocida en toda España. Desde entonces, se ha convertido en influencer con más de 1.150.000 seguidores en sus perfiles de redes sociales.

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La creadora de contenido comparte todo sobre su vida con su comunidad. Las compras que hace, todas las operaciones que se ha realizado, los viajes… Es por ello que muchos de ellos se han preguntado de dónde saca el dinero para mantener esa vida. Aunque muchos de ellos lo preguntan de forma respetuosa, otros muchos utilizan los insultos y las críticas.

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“Sabrá dios las pollas que te comes para vivir esa vida” o “Quién le pagará los viajes…” son algunos de los mensajes directos que recibe diariamente. Cansada de que se le ponga en tela de juicio constantemente, Daniela ha decidido aclarar las dudas. “De momento me lo pago todo yo, pero si alguien quiere patrocinar esta vida, acepto viajes y regalos”, ha puesto tirando de ironía.

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Daniela es periodista de profesión y además crea contenido para redes sociales, lo que le ha dado una economía estable y suficiente para costearse todos los lujos de su alrededor. Aunque no ha dado más explicaciones, si que ha querido lanzar un dado a los comentarios tan despectivos que ha recibido: “Y las pollas que me como lo hago por placer, no por financiación”

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Con esto, la influencer espera que se cierre el debate sobre cómo o quién financia su estilo de vida. No le hace falta otra persona para ello, ella misma puede permitirse los viajes, las compras y las operaciones.