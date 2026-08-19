Natalia Sette 19 AGO 2026 - 12:45h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre un nuevo cambio que ha experimentado su cuerpo debido a las hormonas del embarazo

Claudia Martínez desvela los resultados de sus últimas pruebas antes de dar a luz

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Claudia Martínez entra en la semana 38 de embarazo compartiendo un cambio más que ha experimentado debido al embarazo. Tras confesar recientemente que se tiñe los pelos de la barriga debido a un complejo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido hablar de la aparición de un melasma en su rostro a las puertas de dar a luz a la pequeña Valentina.

Todo comenzó a raíz de un vídeo publicado en sus ‘stories' de Instagram, donde sus seguidoras apreciaron una mancha en la zona del labio superior. Al verlo, una usuaria le escribió deseperada: “Hola Clau, ¿te ha salido melasma con el embarazo verdad? A mí también y no sé qué hacer ya... estoy desesperada”.

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Lejos de ocultarlo, la novia de Mario González respondió con cercanía para tranquilizar a su seguidora. “¡Hola guapa! Realmente yo ya tenía manchitas pero con el embarazo han salido más, ¡sí! Me pongo todos los días protector solar antimanchas y va súper bien, pero en el embarazo el componente hormonal influye muchísimo”, ha explicado.

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El melasma, conocido popularmente como la "máscara del embarazo", es una hiperpigmentación que afecta a la piel debido al aumento de estrógenos y progesterona, factores que estimulan a los melanocitos generando manchas oscuras en zonas expuestas al sol.

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Para dar visibilidad al problema, la influencer mostró la mancha de forma natural: “En el primer vídeo se me ve muuucho la verdad. Normalmente me lo maquillo, pero hoy que estoy a cara lavada os enseño para que lo apreciéis”, puso sobre la imagen donde se le ve.

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Claudia reveló la obsesión que ha desarrollado con ponerse crema solar para frenar el oscurecimiento: “Si os fijáis tengo la cara y el cuello mucho más blancos que el cuerpo porque estoy obsesionada con el protector facial (en el cuerpo también me echo, ¡pero no cada 15 minutos! jajaja)”.

Aunque prevenir el melasma durante la gestación es sumamente difícil por el inevitable pico hormonal, el uso continuo de protector solar ayuda a reducir su impacto. Claudia tiene muy claro cómo abordará el tema en el posparto: “Cuando dé a luz quiero ver cómo evolucionan y si siguen ahí quizá mirar algún tratamiento o láser. No te agobies, es parte del proceso”, concluyó para reconfortar a sus fans.

De esta manera, la exconcursante de 'Supervivientes' normaliza las marcas del embarazo, dejando ver que los cambios estéticos son temporales y que lo fundamental es afrontarlos con paciencia y sin que te afecte demasiado.