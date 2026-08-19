Lorena Romera 19 AGO 2026 - 13:24h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se ha sometido a una intervención por la espondilolistesis degenerativa que sufre

Diego Matamoros comunica su ingreso hospitalario y hace saltar las alarmas sobre su estado de salud

Compartir







Diego Matamoros continúa buscando soluciones para la enfermedad degenerativa -llamada espondilolistesis- que padece desde hace años. El que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido las imágenes de la última intervención a la que se ha sometido y ha explicado al detalle en qué ha consistido el procedimiento. Una técnica con la que espera poner freno a los fuertes dolores que llevaba tiempo sufriendo.

El creador de contenido ha mostrado una imagen de la zona lumbar en la que se pueden apreciar las agujas y los catéteres utilizados durante el tratamiento. "Lo que me han hecho por esa zona se llama epidurolisis por vía caudal (o más conocida como raja del culo) y luego una radiofrecuencia pinchada a la raíz nerviosa", ha explicado en sus stories.

PUEDE INTERESARTE Diego Matamoros enseña el resultado de su operación tras la extracción de las glándulas mamarias y de la lipoescultura que se realizó

Según ha explicado, esta zona constituye una "puerta de entrada" accesible hacia el espacio epidural, lo que permite introducir un catéter fino y desplazarlo hacia la zona lumbar para actuar "sobre los nervios atrapados o liberar posibles zonas de fibrosis" sin necesidad de realizar una punción directamente entre las vértebras lumbares.

Esta intervención llega después de un periodo en el que Diego Matamoros reconoce que el dolor se había vuelto especialmente intenso. "Llevaba un tiempo que ya el dolor era muy agudo y me estaba costando hasta levantarme o poder abrochar un arnés a mis perros", ha contado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La enfermedad degenerativa de Diego Matamoros

Diego Matamoros padece desde hace años una espondilolistesis degenerativa, una enfermedad crónica de la columna que le ha provocado episodios de dolor muy intenso y que ha condicionado notablemente su calidad de vida. En estos últimos años, ha pasado varias veces por quirófano para someterse a diversos tratamientos alternativos sin encontrar la solución definitiva.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ahora, tras esta nueva intervención, el influencer se muestra optimista con su recuperación: "Este verano no he llegado, pero para septiembre estaré como un pincel". Una actitud positiva con la que afronta un nuevo intento por recuperar su bienestar y dejar atrás los fuertes dolores que tanto condicionan su día a día.