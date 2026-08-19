Equipo Outdoor 19 AGO 2026 - 14:26h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado por qué ha celebrado su 36º cumpleaños de forma más íntima

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Jessica Bueno ha explicado por qué este año no ha celebrado su cumpleaños con la tradicional fiesta a la que tiene acostumbrados a sus seguidores. La exoncursante de 'Gran Hermano VIP', que hace unas semanas confesó lo dura que fue la ausencia junto a su hijo pequeño el día de su quinto cumpleaños, ha cumplido 36 años de una forma mucho más íntima de lo habitual.

"Este año he soplado las velas con mi familia en casa de mi hermano", ha contado la sevillana, que en mayo enseñó el chalet de tres plantas y jardín que se compró en Sevilla gracias a su propio esfuerzo, una vivienda de 250 metros cuadrados que todavía sigue en pleno proceso de reforma. Esta vivienda, con salón a doble altura y cocina americana, no es solo un simple cambio de dirección para Jessica, sino que también es un logro personal conseguido en solitario tras años de esfuerzo.

Precisamente por eso, Jessica ha decidido posponer su tradicional celebración hasta que la reforma esté terminada, con la idea de reunir entonces a todos sus seres queridos en una gran celebración, tanto de cumpleaños como de bienvenida.

“No he organizado fiesta porque estoy esperando a que esté terminada la casa y poder hacer una barbacoa de bienvenida con todos mis amigos y familia allí”, ha explicado, dejando claro que el motivo detrás de esta decisión tan personal es, precisamente, ese proyecto en el que lleva meses volcada.

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Además del vídeo soplando las velas y las fotos con su familia y su pareja, la modelo ha querido compartir con sus seguidores una reflexión mucho más profunda sobre el año que deja atrás, marcado por decisiones importantes y por un proceso personal en el que asegura sentirse más valiente y en paz consigo misma que nunca. Jessica ha reconocido que sus tres hijos siguen siendo su principal prioridad y su mayor impulso, y que ha aprendido a vivir el amor sin perderse a sí misma en el camino.

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También ha agradecido, a quienes la acompañan desde hace años, por el cariño recibido durante todo este tiempo, y a todas las personas que le han mandado mensajes de felicitación. Con este cumpleaños tan diferente, Jessica Bueno deja claro que prefiere esperar a tener su nuevo hogar completamente listo antes de reunir a todos sus seres queridos, dejando entrever que la verdadera celebración llegará más adelante, cuando por fin pueda estrenar su casa como se merece.