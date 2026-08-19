Borja Silva muestra su cambio físico tres meses después de su paso por ‘Supervivientes’

Natalia Sette 19 AGO 2026 - 19:30h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña el cambio que ha experimentado su cuerpo tras retomar sus rutinas de entrenamiento

Borja Silva explica las dificultades a las que se enfrenta por su TDAH

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Borja Silva continúa compartiendo con su comunidad cada paso de su proceso de recuperación tras regresar de ‘Supervivientes’. Tras admitir abiertamente los baches emocionales por los que ha pasado debido a su estancia en Honduras, el influencer ha querido mostrar su cambio físico tras volver a su rutina de entrenamiento.

El exparticipante ‘La isla de las tentaciones’ ha sufrido un gran cambio físico en cuestión de meses debido a la dura experiencia que supone Supervivientes para el cuerpo. Su permanencia durante 104 días en Cayos Cochinos provocó una pérdida de peso radical y un desgaste físico evidente debido a las extremas condiciones de la isla.

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A todos los participantes les ocurre, de hecho, Darío Linero ha hablado recientemente de ello también . Las pruebas físicas que deben superar y la falta de alimentos a la que están sometidos durante semanas terminan haciendo mella en los concursantes, que deben enfrentarse a una recuperación física al regresar a España.

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Tres meses después de su regreso a España, Borja ha logrado revertir las secuelas de la aventura gracias a la disciplina diaria y al entrenamiento de fuerza, luciendo una figura mucho más musculosa que la que tenía antes de concursar.

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Orgulloso del trabajo realizado y del esfuerzo diario para salir del estado mental en el que se encontraba, Borja ha publicado un posado frente al espejo del gimnasio donde se aprecian sus abdominales definidos y sus brazos tonificados. Acompañando a la instantánea, el joven ha escrito una reveladora frase que resume su momento vital: “El cuerpo y la mente van agradeciendo los entrenamientos”.

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De esta manera, el exsuperviviente demuestra que el ejercicio no solo le está sirviendo para recuperar la forma física deseada, sino también como una forma de liberar todo el estrés y la ansiedad acumulada. Apoyado incondicionalmente por su chica en este camino de superación, Borja Silva deja claro que ha dejado atrás el bucle para enfocarse en su mejor versión personal y física.