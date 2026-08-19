Lorena Romera 19 AGO 2026 - 12:07h.

La pareja ha vivido un momento que supone un antes y un después para ellos

Isa Pantoja confirma que será madre de nuevo con Asraf Beno: "Nuestra idea es tener más hijos"

Compartir







Isa Pantoja y Asraf Beno están que no caben en sí mismos de ilusión al vivir el momento que tanto estaban esperando. Un hito familiar que ha conseguido emocionarles y del que han hecho partícipes a sus seguidores a través de sus respectivos perfiles de Instagram. Un antes y un después para ellos que, desde luego, no olvidarán nunca.

La hija de Isabel Pantoja y el ceutí han mostrado a través de sus stories dos tiernas escenas en las que han mostrado el motivo de su gran alegría: el pequeño Cairo, que el pasado mes de junio cumplía su primer año, ha dado sus primeros pasos. Un importante avance en el crecimiento del pequeño que ambos han celebrado con enorme ilusión y que han querido inmortalizar para su comunidad.

"Por fin dio sus primeros pasos. Aquí estoy para ti siempre", ha escrito la que fuera concursante de 'Supervivientes' junto al vídeo. En las imágenes, la creadora de contenido aparece sentada en el suelo del salón, frente al pequeño, que se mantiene erguido mientras avanza hacia ella con paso decidido. Al llegar junto a su madre, ella no puede contener la emoción: entre risas y gritos de alegría, lo envuelve en un efusivo abrazo.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Isa Pantoja cuando le preguntan por el ictus de Kiko Rivera y las visitas de su madre al hospital

Canal de Whatsapp de Telecinco

La segunda escena la ha compartido el modelo. Sentado en una silla y con los brazos abiertos, el padre anima a su hijo a acercarse a él. Cairo se atreve con varios pasos hasta alcanzar a su padre, que lo recibe entre besos y abrazos, visiblemente emocionado por el logro del pequeño: "Hoy Cairo se ha atrevido con sus primeros pasos".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Isa Pantoja y Asraf Beno, recién mudados a su nueva casa

Este momento llega en una etapa de importantes cambios para Isa Pantoja y Asraf Beno. El pasado mes de junio, la pareja anunciaba que había adquirido una nueva vivienda, un proyecto que afrontaban con especial ilusión después de los dos años que habían vivido en su anterior hogar.

Además, aquella noticia llegó acompañada de una importante confesión por parte de la hija de la tonadillera, que dejaba abierta la puerta a un nuevo embarazo: "Ahora podemos ampliar la familia. Los tiempos de Dios son perfectos".

Ahora, mientras disfrutan de su nueva casa y de esta etapa junto a sus hijos, Isa Pantoja y Asraf Beno han vivido uno de esos pequeños grandes momentos que quedan para el recuerdo: los primeros pasos de Cairo.