Lorena Romera 19 AGO 2026 - 15:53h.

La hija de Makoke ha tenido con la hija de Terelu Campos un llamativo gesto tras la publicación de su novela

Anita Matamoros celebra su 26º cumpleaños con una fiesta temática organizada por Makoke

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Anita Matamoros ha tenido un significativo gesto con Alejandra Rubio en medio de las críticas que ha recibido tras la publicación de su primera novela. La hija de Makoke ha compartido un vídeo en Instagram disfrutando de un día de playa y, entre todos los elementos que ha escogido para completar su particular kit veraniego, hay uno que no ha pasado desapercibido: el libro de la hija de Terelu Campos, Si decido arriesgarme.

La influencer ha mostrado en sus redes sociales cómo prepara su jornada costera. Con una propuesta en la que apuesta por el rosa como el auténtico como protagonista, desde el look hasta los accesorios de playa, la hermana de Laura Matamoros avanza por la pasarela de madera cargada con todo lo necesario para disfrutar de unas horas de lo más relajada frente al mar.

Sombrilla, flotador transparente con plumas... Pero lo más importante: su lectura imprescindible para un día de playa perfecto. Y para eso, Anita Matamoros ha elegido el libro de Alejandra Rubio. Un detalle de lo más llamativo que llega después de las numerosas opiniones que ha generado el libro desde su publicación y que han puesto el foco tanto en sus ventas como en la calidad de la novela.

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Tanto es así, que la propia Alejandra ha tenido que hacer frente a comentarios que han cuestionado si ha sido ella quien ha escrito realmente la obra. Por eso, que la hija de Makoke haya incluido precisamente el libro de su amiga entre sus imprescindibles para un día de playa supone toda una muestra pública de apoyo.

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"Muy bien, Anita, por el libro", "qué detalle", "el libro de tu amiga", "apoyándoos la una a la otra" o "qué buena amiga eres", son solo algunos de los mensajes que ha recibido la joven. Un gesto que no ha pasado desapercibido para la propia Alejandra Rubio, que no ha tardado en reaccionar, agradeciéndoselo públicamente: "Gracias, mi amor".