La futbolista española confirma que ella y su familia están a salvo tras los terremotos en Venezuela y envía un mensaje de apoyo a las víctimas

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

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La jugadora española Alexia Putellas ha querido tranquilizar a sus seguidores después de los devastadores terremotos que sacudieron este miércoles el norte de Venezuela. La futbolista, que se encuentra de vacaciones junto a su familia en Caracas, confirmó a través de sus redes sociales que todos se encuentran en buen estado y agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas en las últimas horas.

A través de un mensaje publicado en sus perfiles sociales, la exjugadora del Barça Femenino explicó que tanto ella como sus familiares no han sufrido daños a consecuencia de los seísmos: "Hola a todos, dados los terremotos sucedidos en el día de ayer en Venezuela, quiero comunicar que tanto mi familia como yo nos encontramos a salvo en Caracas".

"Mi familia y yo estamos a salvo"

La futbolista también quiso agradecer el interés mostrado por aficionados y compañeros tras conocerse que se encontraba en el país cuando se produjeron los terremotos. Además de confirmar que se encuentra bien, Putellas dedicó unas palabras de ánimo a las víctimas y a sus familias, "muchísimo ánimo ante esta desgracia a todos los venezolanos y a todas las familias afectadas".

Su mensaje llega mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas por los derrumbes y las consecuencias de los seísmos. Se han elevado este jueves a 164 el número de víctimas mortales y a 971 el de heridos tras los dos potentes terremotos, ambos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras miles de personas permanecen fuera de sus viviendas por precaución ante el riesgo de nuevas réplicas, los seísmos han causado importantes daños materiales y han provocado cortes de suministro en varias zonas afectadas.